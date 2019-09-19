Kültür-Sem kurslarına yoğun talep

Vatandaşlar, çocuk ve yetişkin kategorileri olmak üzere toplamda 50 farklı branşta ücretsiz eğitim alma imkanına sahip olacak.

Sanatın, sanatçının ve eğitimin her zaman destekçisi olan Beylikdüzü Belediyesi'nin Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜR-SEM'in Dil, Kültürsem Akademi, Kişisel Gelişim ve Kültür-Sanat kurslarının 2019-2020 dönemi kayıtları başladı. Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşlar yetişkin ve çocuk kategorileri olmak üzere toplamda 50 farklı branşta, birbirinden nitelikli eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Vatandaşlar kurs kayıtlarını ise; Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Barış Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Beylicium AVM Kurs Merkezi, Kavaklı Kültür ve Kurs Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapabilecek.

Kayıtların ilk gününe yoğun ilgi

Kayıtların ilk gününde Beylikdüzü'nün çeşitli noktalarındaki kayıt merkezlerinde vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken vatandaşlar kurs dönemi boyunca danstan müziğe, el işinden yabancı dil kurslarına kadar çeşitli birçok alanda değerli eğitimcilerle bir araya gelecek. Çocuk ve yetişkin kategorileri bulunan ve katılımın ücretsiz olduğu kültür sanat kurslarında çocuklar;"İngilizce, matematik, resim, bağlama, halk oyunları, bale, modern dans, yaratıcı drama, tiyatro, keman, piyano, gitar, çello, yan flüt" branşlarında eğitim alabilecek. 6-13 yaş aralığındaki çocuklar Çocuk Kültür Sanat Kursları'na, ilkokul 2. ve 7. Sınıf aralığındaki çocuklar matematik ve İngilizce kurslarına kayıt oluşturabilecekken bale branşına 5 yaş ve üstü çocuklar başvurabilecek.

Yetişkinler için birbirinden çeşitli branşta eğitim imkânı

Kurs başvurularında 'Yetişkin' kategorisinde ise vatandaşlar, çeşitli enstrüman eğitimlerinden yabancı dil eğitimlerine, danstan el becerisi gerektiren branşlara kadar farklı pek çok alandan faydalanabilecek. 14 yaş ve üstü vatandaşların katılabileceği yetişkin kurslarında vatandaşlar; bağlama, gitar, kemençe, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği kurslarıyla müzikle buluşurken tiyatro, halk oyunları, modern dans, resim, ebru, takı tasarım, dolgu bebek yapımı kurslarıyla çeşitli sanat ve el becerisi eğitimleri alabilecek. Bunun yanı sıra, etkili konuşma teknikleri, diksiyon, okul öncesi çocuk geliştirme ve eğitimi, bilgisayar işletmeciliği, moda çizim teknikleri kurslarına da katılabilme imkânı olan kursiyerler Arapça, İngilizce ve Almanca branşlarında alacakları eğitimlerle hem yeteneklerini keşfedecek hem de yabancı dil seviyelerini ilerletecek.