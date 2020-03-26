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Kültür Sitesi yıkılıyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye ait Kültür Sitesi'nin bulunduğu alandaki yıkım çalışmalarını inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

26.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:57
Kültür Sitesi yıkılıyor
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye ait Kültür Sitesi'nin bulunduğu alandaki yıkım çalışmalarını inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezinde önemli ve güzel bir projeyi gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Şahin; "Ekiplerimiz, yıkım çalışmasını sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor. Bilecik Belediyesi olarak vizyon projelerimizden birini gerçekleştirmek üzere ilk çalışmaları başlatmış oluyoruz. Projemiz ile şehir merkezimizdeki yeşil alan miktarını artırmış olacağız. Ayrıca birçok etkinliğin yapılabileceği bir projeyi gerçekleştireceğiz. Burada hayat bulacak proje ile halkımız ve şehrimiz rahat bir nefes alacak" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Güncel

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