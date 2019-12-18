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"Kültür Vadisi" yılın projesi seçildi

Buhara Medya Grubu'nun düzenlediği "10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri" töreninde Sakaya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kültür Vadisi' projesi yılın projesi ödülüne layık görüldü.

18.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:08
Medya Grubu'nun düzenlediği "10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri" töreninde Sakaya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kültür Vadisi' projesi yılın projesi ödülüne layık görüldü.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gerçekleşen ödül törenine Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra birçok siyasetçi, televizyon sunucusu ve sanatçı katıldı.
Kültür Vadisi'nin yılın projesi ödülüne layık görülmesi sonucu konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya'mız şehirler şehridir. Gönül coğrafyamızdaki insanların hep birlikte huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı şehirdir. Kültür Vadisi projemiz ise şehrimizde yaşayan 72 farklı milletin ortak bir alanda kendi kültürlerini ifade edebileceği bir projedir." dedi.

Sakarya, Buhara, Güncel

Kaynak: AA

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