Kültür Varlığı' Tescilli Evini Onarınca Ceza Alan Yusuf Dedeye Kötü Haber

TRABZON'un Of ilçesinde, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillenen evinin su akıtan çatısının kiremitlerini değiştiren, banyo ile tuvalet yapan ve hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan verilen 18 ay hapis cezası, 6 bin TL para cezasına çevrilerek, ertelenen Yusuf Gurbetoğlu'na (83) kötü haber geldi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun karara karşı yaptığı itiraz, Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yusuf Gurbetoğlu yeniden yargılanacak.Of'a bağlı Ballıca Mahallesi'ndeki arazisinde Yusuf Gurbetoğlu, 1955 yılında, ahşap ev yaptı. Gurbetoğlu'nun evi, yöresel mimarisi ve yaşı nedeniyle 2005'te Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillendi. Gurbetoğlu, yakın zamanda su akıtan çatısını onardığı evin arka bölümüne de banyo ve tuvalet yaptı. Gurbetoğlu hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Gurbetoğlu, tutuksuz yargılandığı davada, 18 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, cezayı 6 bin TL paraya cezasına çevirip, hükmün açıklamasını geri bıraktı.Ancak Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu karara üst mahkemeye başvurarak, itiraz etti. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun yaptığı itiraz, Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Kararla birlikte Yusuf Gurbetoğlu yeniden yargılanacak.'DEVLETİN UĞRADIĞI ZARAR GİDERİLEMEMİŞTİR'Konuyla ilgili Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada, 293 ada, 7 parseldeki taşınmazın Koruma Bölge Kurulu'nun 21.10.2005 tarihli kararı ile kişi adıyla tescil edildiği belirtilerek, anılan kararın kaymakamlık, belediye başkanlığı ve muhtarlıklara iletildiği ifade edildi. Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu personellerinin 2017 yılında söz konusu yapıda izin alınmadan çatı örtüsünün yenilendiği, doğu cephesinde yer alan eklentinin bu cephenin ortasındaki kapıyı kapatılacak şekilde büyütüldüğünü tespit ettiği anlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bu kapsamda Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24/05/2017 tarih ve 3520 sayılı kararıyla yasal soruşturma açılmıştır. Of Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 08/09/2017 tarihinde iddianame düzenlemiş, Of Asliye Ceza Mahkemesi de düzenlenen bu iddianameyi kabul ederek, kovuşturmaya karar vermiştir. Kovuşturma kararı verilen dosya bakanlığımız avukatınca takip edilmiştir. Kovuşturma sırasında mahkeme ve bilirkişi heyetiyle birlikte kurumumuz avukatı da keşfe katılmış; Yusuf Gurbetoğlu ve yakınlarına bu izinsiz uygulamanın düzeltilmesini, bunun için Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiğini şifahen söylemiştir. Yusuf Gurbetoğlu ve yakınları bu durumu ciddiye almamış ve izinsiz uygulamayı düzeltmemişlerdir. Böylece Anayasa ve kanunlardan kaynaklanan devletin uğramış olduğu zarar da giderilmemiştir. Mahkeme tarafından 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması'na karar verilebilmesi için devletin uğramış olduğu zararın giderilmesi gerekmektedir. Bu zarar da ancak Koruma Kurulu'nun onay verdiği bir projenin hazırlanması ve projeye uygun olarak yapının tadil edilmesiyle mümkündür. Bu zararın giderilmemesi sebebiyle avukatımız mahkemenin vermiş olduğu 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına' itiraz etmiş, yapılan itiraz Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir."'ANAYASANIN BİZE YÜKLEDİĞİ GÖREV YERİNE GETİRİLMİŞTİR'Açıklamada, Anayasa'nın tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması başlıklı 63'üncü maddesi hatırlatılarak, "'Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır' diyerek, kültür varlıklarını Anayasal koruma altına almıştır ve bu görevi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yüklemiştir. Bakanlığımız, müdürlüğümüz ve avukatımız, Anayasa'nın bize yüklemiş olduğu bu görevi kanunlara uygun şekilde yerine getirmiştir. Davaya ilişkin hiçbir usulsüzlük bulunmamaktadır" denildi.GURBETOĞLU: BU YAŞIMDA HAPİSHANEDE YATMAMI MI İSTİYORLAR?' DEMİŞTİAhşap evininin çatısının su akıttığı için kiremitlerini değiştirdiğini anlatan Yusuf Gurbetoğlu, "1959 yılında işçiliği bana ait olan, ahşaptan, 2 odalı bu evi yaptım; sonradan büyüttüm. Evimi koruma altına almışlar; ama benim haberim yok. Çıktığım mahkemede de hakime 'Bana tebliğ edilmedi' dedim. Böyle bir kanun varsa bile hukuki olmadığını belirttim. O da 'Sizin haklı olduğunuzu biliyorum; fakat mevcut kanunu uygulamak zorundayım' dedi. 18 ay ceza hapis verdi. Bunu da 6 bin lira para cezasına çevirerek, 5 yıl erteledi ama karara itiraz ettiler. Bu yaşımda hapishanede yatmamı mı istiyorlar?" açıklamasında bulunmuştu.- Trabzon