Kültür Varlıkları Listesindeki Tarihi Gemi Kaya'yı Defineciler Tahrip Etti

Kaynak: DHA

KIRKLARELİ'nin Istranca Ormanları'nda 1'inci derece arkeolojik sit alanı içinde Kültür Varlıkları Envanteri listesinde bulunan eski yerleşim ve küt alanı Gemi Kaya, son dönemlerde definecilerin hedefi oldu. Tarihi yerleşim alanında dinamit patlatıp, delici aletlerle kazı yapan defineciler, tarihi kaya kütlesini tahrip etti. Kırklareli 'nin Vize ilçesi Soğucak köyünde Istranca Ormanları'ndaki Kaynak Dere Vadisi içinde kalan doğal güzelliklerle çevrili Gemi Kaya, son dönemlerde definecilerin hedefi haline geldi. 1'inci derece arkeolojik sit alanı içinde, Kırklareli Kültür Varlıkları Envanteri listesinde bulunan eski demir çağlarına ait yerleşim yeri ve büyük blok kaya kütlesi Gemi Kaya'nın üst kısmında kült alanı, güneş saati, şapel, yontulmuş dikdörtgen forma sahip büyük boyutlu taşlar, dikdörtgen formda boş mezar alanları, kayaya oyularak şekillendirilmiş güneş saati, yarım daire şeklinde oyularak yapılmış küçük nişler, kayanın dış yüzeyinde oyularak açılmış küçük odalar bulunuyor.Defineciler, define aramak için Gemi Kaya da dinamitler patlatırken, delici aletlerle de taşları oydukları görüldü. Soğucak Köyü Muhtarı Rahmi Beler, tarihi yerlerin defineciler tarafından tahrip edilerek yok edildiğini söyledi. Beler, Bizim çok sayıda tarihi alanlarımız var fakat defineciler tarafından çok sıkıntılar yaşıyoruz. Her tarafı tahrip ediyorlar, koruyamıyoruz. Yetkililer koruyor ama defineciler gece geliyor. Bölgede buna müsait olduğu için gece gelip kazıyorlar. Gemi Kaya'da çok güzel tarihi yerleri defineciler yok etti. Kaya mezarları vardı, oturma yerleri vardı hepsini dinamitle patlatmışlar dedi.Kırklareli Kent Konseyi Kültürel ve Doğal Varlıklar Çalışma Grubu Başkanı Mahmut Sürer, bölgeye her gittiklerinde Gemi Kaya'nın defineciler tarafından daha da tahrip edildiğini gördüklerini söyledi. Sürer, Buraya her dönem geldiğimizde maalesef doğada ve tarihi kültürel miraslara yapılan tahribatı daha da fazla fark ediyoruz. Her geçen gün defineciler tarihi yerleri talan edip, büyük zarar veriyorlar. Burası Trak'lardan kalma daha sonra Roma ve Bizansların kullandığı yer. Gerçekten şapeller, manastırlar ve yaşam alanlarının bulunduğu tarihi bir yer. Buraları daha fazla önlem alarak korunmalı dedi.Kırklareli İl Kent Konseyi'nin daveti üzerine İstanbul 'dan gelen Galeri Mağara Araştırma Grubu da tahrip edilen Gemi Kaya'da incelemelerde bulundu. Gruptan Hakan Eğilmez, definecilerin bölgedeki tarihi yapılar ve mağaralara büyük zarar verdiğini belirterek,Burası bir Trak Kalesi görüntüsü veriyor, üstündeki yapı özelliğiyle. Bir de yakınında hemen fosil mağara var. Burası stratejik bir nokta vadiye de açılıyor. Sonuçta bilinen de bir kale değil bazı Trak kaleleri de biliniyor. Bu da bu anlamda önemli. Görünürde maalesef çok fazla sayıda kaçak kazı var. Özellikle mağaranın için de var. Bunlar genelinde çok büyük problem. Bunlar nasıl önlenir bilinmez ama çok büyük zararlar veriyor. Biz burada çalışma yaptıkça daha önemli alanlar yapılar ortaya çıkacak. Arkeoloji açısından kayaç yapısı açısından, orman örgüsü açısından ve doğal hayat açısından çok güzel bir nokta. Umarım sağlıklı bir şekilde değerlendirilir. Bu tarz tahribatlarda ileride oluşmaz. dedi. - Kırklareli