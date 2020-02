Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Eğitim Programı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye 'nin her köşesinde olağanüstü eserlerle donatılmış müzeler bulunduğunu belirterek, "Bunlar çok değerli. Son derece sevindirici olan şey yabancıların müzelerimize ilgi göstermeleri. 2019'da 35 milyonun üzerinde insan müzelerimizi ziyaret etti. Gelecek yıllarda belki 40 milyon, 50 milyonlara ulaşacağız." dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenen eğitim programının kapanış toplantısında konuşan Alpaslan, taşınır ve taşınmaz varlıklarının yaşatılması, korunması ve aktarılmasının son derece önemli olduğunu, Bakanlığın bu alana önem verdiğini söyledi.Müze müdürlerinin, kültür uzmanlarının bir ülkenin kültür varlıklarının yaşatılması noktasında önemli sorumluluklar yüklendiklerini dile getiren Alpaslan, "Dünyada eşsiz bir zenginliğe sahip ülkemiz. Dünyanın en önemli uygarlıkları bu topraklar üzerinde kuruldu. Bu uygarlıkların eserlerinin korunması son derece önemli. Değerlerimizin korunması için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.Alpaslan, eserlere yapılan tahribatın herkesin vicdanında sorgulanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"İnsanların seyahat etmelerinde, kültür birikimlerini görmek istemeleri büyük bir etken. Belki de bu algı sayesinde gelecek yıllarda ilk sıralara yükseleceğiz. Ciddi bir şekilde insanları çeken bir turizm anlayışı olarak eserlerimizin geleceğe taşınmasını sağlamalıyız. Ülkemizin her bir köşesinde olağanüstü eserlerle donatılmış müzelerimiz var. Bunlar çok değerli. Son derece sevindirici olan şey yabancıların müzelerimize ilgi göstermeleri. 2019'da 35 milyonun üzerinde insan müzelerimizi ziyaret etti. Gelecek yıllarda bu sayıyı belki 40 milyon, 50 milyonlara ulaştıracağız."Müzelerde aksayan bir sorun varsa çözüme kavuşturmak için herkese sorumluluk düştüğünün altını çizen Alpaslan, müzeleri özel programlarla tanıtarak, daha çok ziyaret edilebilir hale getireceklerini bildirdi.Alpaslan tarihi eserlerin restorasyonuna da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bilerek bilmeyerek, iyi niyetle kötü niyetle yapılan restorasyonlar üzerinde çok ciddi spekülasyonlar yapılmakta. Bugün güzel restorasyonlar yapıldıkça bunlar azaldı ama en fazla çalışmamız gereken alanlardan birisi doğru, yerinde ve bilimsel kriterlerle restorasyonların yapılmasıdır. Bizim kamu imkanlarını, kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak gibi bir sorumluluğumuz var. Eserlerimizi doğru restore etmek yanında, en şaibesiz şekilde yapmak da boynumuzun borcu. Her şeyden önce vatandaşlık ve insanlık görevimiz. Bu konuda da ilgili tüm arkadaşlarımızın son derece hassas olmasını rica ediyorum."Bakanlığın ilgili ve ilişkili kurumlarının sayısının artması sonrasında, kurumların icraatlarını doğru koordine etmek ve tek bir merkezden yürütmek için yeni bir süreç başlatacaklarını dile getiren Alpaslan, "Bu topraklardan yurt dışına çıkarılan eserlerimizin ülkemize getirilmesi son derece önemli. Kaçakçılık birimimizi daha üst seviyeye çıkararak Kaçakçılık Daire Başkanlığına getirdik." dedi.Alpaslan, çeşitli illerden gelerek eğitime katılan müze müdürlerini ve uzmanları ile il kültür ve turizm uzmanlarının sorularını cevaplayarak, görüşlerini dinledi.Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programındaki değişiklik nedeniyle toplantıya katılamadı.