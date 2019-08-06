Kültür ve eğlence şenlikte buluştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan sonra Türkiye'de çocuklar için düzenlenen en büyük etkinlik olan Zorkun Yaylası çocuk şenliğine vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

30 Temmuz Salı günü başlayan çocuk şenliğinde 20'nin üzerinde farklı daldaki yarışmalara yaklaşık 1000 çocuk katılarak hem eğlendi, hem öğrendi, hem de yarıştı. Gün boyu süren heyecanlı yarışmaların akabinde akşamları düzenlenen çeşitli konserler de bu kez çocuklarla birlikte 7'den 77'ye herkes şenliğin tadını çıkardı.

Yaklaşık bir hafta boyunca devam eden etkinliklerde futboldan, voleybola, tahta araba yarışından, gıçgıca, kısa mesafe koşularından, çember çevirmeye kadar çok sayıda oyunlar oynandı, yarışmalar yapıldı. Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü izcileri kamp kurarak şenliğe ayrı bir renk kattı. Şenlik alanına kurulan çeşitli satanlarla Zorkun Şenlik Tepesi panayır alanına döndü.

ŞENLİK MUHTEŞEM FİNAL ETKİNLİKLERİ İLE SONA ERDİ

Zorkun Yaylası 26.Çocuk Şenliği muhteşem final etkinlikleriyle sona erdi. Şenlik tepesine erken saatlerde gelen Belediye Başkanı Kadir Kara, vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti. Pamuk şekeri satan esnafla bir müddet sohbet eden Başkan Kara, tezgâhın başına geçerek çocuklara pamuk şekeri yaparak ikram etti.

Çocuk Şenliklerinin final etkinlikleri, şenlikler kapsamında düzenlenen Kuranı Kerim Okuma yarışmasında birinci olan Muhammed Mustafa Doğar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hemen ardından ise Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı sahne alarak muhteşem bir konser verdi.

Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının gösterisinin ardından Şenliğin açılış konuşmasını 1985 yılında Zorkun Yaylası Çocuk Şenliklerini başlatılmasında emeği ve katkısı olan Eğitimci Reşat Gürel yaptı. Reşat Gürel, "35 yıl önce başlamış ve 9'u yapılamamış Zorkun Yaylası Çocuk Şenlikleri'nin bugün 26'ncısını yapıyoruz. 26. Çocuk Şenliğimizin tüm çocuklarımıza kutlu olmasını diliyorum."dedi.

Açılış konuşmasının ardından ilimizi Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında en iyi şekilde temsil eden Antrenör Kenan Karık ve şampiyon sporcularına Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından hediyeleri verildi.

BAŞKAN KARA, "ZORKUN ÇOCUK ŞENLİĞİNİ, ZORKUN'DA KARARLILIKLA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği'nin önemine değindiği konuşmasında "Zorkun Çocuk Şenliği'ni, Zorkun'da kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Kadir Kara, "Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği, 1985 yılında Saygıdeğer Hocamız Reşat Gürel ve bir grup idealist öğretmenimiz tarafından başlatılan, çocuklara yönelik olarak yıllardır uygulanan, geleneksel hale getirilmiş olan ve kurumsal olarak da üstlenilmiş olan bir etkinliktir. Her geçen gün yalnızlaşan, sosyal hayattan uzaklaşan, kendi değerlerimizden ve kendi kültürümüzden, kendi oyunlarımızdan, bize ait olan töremizden, geleneğimizden, göreneğimizden ve bugüne kadar atalarımızdan bize yadigâr kalan ne varsa hepsini silmeye çalışanlara karşı, yerel yönetim olarak rutin hizmetlerimizin dışında sosyal bir kurum olmanın gereği olarak da vatandaşlarımıza, hemşerilerimize ve çocuklarımıza geleceğimize sahip çıkmak adına bu şenliklerin yapılmasına ve devam edilmesine karar verdik ve bunda da kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. "diye konuştu.

ÇOCUK ŞENLİĞİ VEFA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

26. Çocuk Şenliği, Vefa ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Vefa ödüllerinin takdimi öncesinde Zorkun Çocuk Şenliğine verdiği destek nedeniyle Osmaniye Orman İşletme İl Müdürü Abdulsamet Doğar'a plaketi Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından verildi. Daha sonra Zorkun Çocuk Şenliğinin başlatılması ve yaşatılması için emek ve katkı veren Merhum Neşet Dinçer, Salih Sefa Yazar ve Fethi Dinçer'in ailelerine plaketlerini Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan tarafından takdim edildi.

VALİ COŞKUN EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ.

Şenliğe katılan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise anlamı ile bütünleşen dizelerle vatandaşlara ve çocuklara seslendi. "Sizler çocuklarınıza, "tarihini şerefinle yaz oğlum, dostun kim düşmanın kim sez oğlum, çakal gezen şu dağlarda gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum" deyip bu şuurla çocuklarınızı yetiştirdiğiniz sürece bu yaylalarda bu şenlikler hiç aksamadan devam edecektir inşallah. Bu şenliğin başlamasında, sürdürülmesinde emeği geçen herkese ve özellikle Osmaniye Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Rahmeti Rahmana kavuşanlara Allahtan rahmet diliyorum. Şenliğimize katılan bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.

Daha sonra ise oldukça keyif dolu anlara geçildi. Çeşitli dallarda yapılan yarışmaların finallerinde renkli görüntüler kaydedildi. Şenlik kapsamında çocuk da yarıştı anne ve babalar da yarıştı. Şenlik kapsamında çeşitli gösteriler yapıldı. En büyük alkışı ise Osmaniye'nin özel çocuklarından biri olan Ali Erat'ın komando andını okuması aldı. Zorkun Yaylası 26. Çocuk Şenliği TRT Sanatçısı Bünyamin Aksungur konseri ile son buldu.

Zorkun Yaylası Şenlik Tepesinde düzenlenen programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, MHP Merkez İlçe Başkanı Ümmet Kaya, Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.