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Kültür ve sanat dolu galeriler bayramda sizi bekliyor

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı galeriler Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren ziyaret edilebilecek.

06.08.2019 15:26 Kültür ve sanat dolu galeriler bayramda sizi bekliyor
Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı galeriler Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren ziyaret edilebilecek.

Odunpazarı Belediyesi, bayram tatili için Odunpazarı'na gelenlere bölgedeki tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliği keşfetme; Eskişehir'de kalanlara da önünden defalarca geçmelerine rağmen ziyaret etme fırsatı bulamadıkları galerileri gezme imkanı sunuyor.

Galeriler, Kurban Bayramı tatili boyunca sadece Arife ve bayramın birinci günü kapalı olacak. Galerileri gezmek isteyen vatandaşlar, bayramın ikinci gününden itibaren Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi, Sıcak Cam Atölyesi, Atatürk ile Bir Gün Galerisi (Yeşil Efendi konağı) ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi'ni gezebilecek. Galeriler, 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Kurban Bayramı, Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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