Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Çankaya Köşkü
'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.
Toplantıda Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Murat Bardakçı
, Mehmet Özçay, İskender Pala
, Havva Hümeyra Şahin
, Ümit Meriç
, Rasim Özdenören
, Orhan Gencebay
ve Hülya Koçyiğit
Soydan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan
da hazır bulundu.
Çankaya Köşkü,Cumhurbaşkanı,Türkiye,Recep Tayyip Erdoğan
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:06