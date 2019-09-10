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Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Şemdinli 'de

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

10.09.2019 12:57 Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Şemdinli 'de
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

Kent merkezindeki toplantının ardından helikopterle Şemdinli ilçesine geçen Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ile Hümeyra Şahin, tarihi kayme Saray'ı tarihi taş köprü ve Seyit Taha Hz. Türbesini ziyaret etti.

Programa kurul üyelerine Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Ak Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve kurum amirleri eşlik etti. Heyet, ziyaretlerin ardından helikopterle ilçe ayrıldı. - HAKKARİ

Şemdinli, Hakkari, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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