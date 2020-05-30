Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, tarih, kültür, sanat ve turizm olmadan şehirleri geliştirmenin mümkün olmadığını söyledi.

30.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:58
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, tarih, kültür, sanat ve turizm olmadan şehirleri geliştirmenin mümkün olmadığını söyledi.
Bakan Yardımcısı Demircan, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.
Ardından yapımı süren halk kütüphanesinde incelemelerde bulunan Demircan, bir süre önce 637 yıllık tarihi kapalı çarşıdaki yangında dükkanları zarar gören esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.
Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi ile Aşağıpınar kazı alanında incelemelerde bulunan Demircan, daha sonra Kırklareli İl Müftülüğüne atanan Aydın Yığman'a ziyaret gerçekleştirdi.
Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her ilin kültür, sanat, tarih ve turizm zenginlikleri ile geleceğini aradığını söyledi.
Hedeflerinin bütün vilayetleri kültür ve turizm temelli ön plana çıkarmak olduğunu belirten Demircan, "Tarih olmadan, kültür olmadan, sanat olmadan, turizm olmadan şehirleri geliştirmek mümkün değil." diye konuştu.
"Artık hayatımızda maske, mesafe ve hijyen var"
Demircan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Bilim Kurulu'nun hem hastalığı takip ettiğini hem hastalığın hangi seyir içerisinde nereye evrildiğini hem de tedavi süreçleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu anlatan Demircan, şöyle devam etti:
"Biz de aynı şekilde onlarla temas halindeyiz. Kütüphaneler, ören yerleri, müzeler, kültür sanat mekanları, buradaki toplumun bir araya hangi şartlar çerçevesinde gireceğini Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel ifade etti. Artık hayatımızda maske var, mesafe var ve hijyen kurallarına uymak var. Bu çerçevede yeni normallerimizde arkadaşlarımızla sürekli merkezde nasıl standartlar geliştireceğimizi sürekli konuşuyoruz. Bu standartların nasıl olacağı konusu çalışılıyor. Bu çalışmalar sürer gider. Bu beladan kurtuluncaya kadar sürekli yeni normaller, yeni kurallar, toplum olarak bölüşeceğimiz kavramlar olarak önümüzde olacak."
Demircan, salgının küresel bir problem olduğunu, herkesin kendi iç mekanizmasını görmeyi ve ona göre yeni normalleri oluşturmayı düşündüğünü ifade etti.
Bakan Yardımcısı Demircan, şunları kaydetti:
"Elbette biz kendi memleketimiz içindeki kurallarımızı oturttuktan sonra turizmle ayakta duran, bundan doğrudan 2 milyon, dolaylı 4 milyon insanın beslendiği bir sektör. Dolayısıyla pandemi sürecini doğru yönetmiş, yenmiş ülkelere kapımızı açmak, bu görüşmeleri de Sayın Bakanımız çok ciddi titizlikle uçuşları nasıl başlatırız, nereden başlatırız, nasıl güvenlik alırız... Bu konular bakanlığımızın birinci gündem maddesi. Buna 'fokuslanmış', bu standartları nasıl oluştururuz, sektörü nasıl geliştiririz bu bir bütün. Bir tarafta ören yeri var, bir tarafta kafeteryası var, bir tarafında lokantası var, öteki tarafında turistik tesisi var, hepsi bir bütün." Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Misbah Demircan, Güncel, Haber

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