Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam Gürcistan'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Gürcistan 'ın Batum kentinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yenilenen Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesinin açılışı törenine katıldı.Çam ve beraberindeki heyet, ilk olarak Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Tornike Rijvadze ile bir araya geldi.Görüşmenin ardından Çam ve Rijvadze, TİKA'nın yenilediği Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesinin açılışı törenine katıldı.Açılışa, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, bakanlar ve milletvekilileri ile davetliler de hazır bulundu.Çam, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de turizm sektörünün daha da gelişmesi için önemli yatırımların yapıldığını kaydederek, "Geçen yıl 40 milyon olan turist sayımızın bu yıl 52 milyona varacağı hesaplanmakta sene sonu itibarıyla. Bu, 2023 hedeflerinde 65 milyar dolarlık turizmin geliri 75 milyon da turist sayısı olarak hedeflenmekte." dedi.Açılışın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Çam, Türkiye ile Gürcistan'ın tarihe dayanan ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "İki devletin tarihi geçmişi ve geleceğe güçlü bir adımla ilerlediği dönemde bu tip projeler her zaman ikili ilişkilere katkı sağlayacaktır. Ancak bunlardan öte dostluğun ve kardeşliğin baki olduğu, ikili iş birliklerin artırıldığı, ekonomik, siyasi, kültürel, her alanda çalışmalarımızın artarak devam edeceğini karşılıklı olarak ifade ettik." diye konuştu.Projenin gerçekleşmesine destek sağlayan tüm taraflara teşekkür eden Çam, "Her iki devletin yetkililerine, çalışanlarına, TİKA'ya, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu çalışmaları yapan bütün arkadaşlara Büyükelçiliğimize ve Acara hükümetine teşekkürlerimiz arzettik." ifadelerini kullandı.Rşjvadze ise "Hastanenin açılışı iki ülke arasındaki başarılı ilişkilerin bir göstergesidir ve eminim ki her iki ülkenin refahı için gelecekte de çeşitli alanlarda değerli iş birliği sürdüreceğiz." dedi.Büyükelçi Yazgan da Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da böyle bir hastanenin açılması ve sağlık alanında Gürcistan'daki kapasitenin geliştirilmesinin bölge halkları için son derece önemli olduğunu ifade ederek, "Sınırın her iki tarafında da halk sağlığını etkileyen bir konuda bu kadar uzun dönemli sonuçları olacak bir yardım projesinin gerçekleştirilmesi gurur verici." diye konuştu.TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar da TİKA olarak Gürcistan'da tarım, sağlık ve eğitim gibi çeşitli alanlarda projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini, TİKA olarak böyle bir projenin hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bizler de inşallah bundan sonraki dönemlerde Acara Özerk Cumhuriyetindeki ve tüm Gürcistan'da da projelerimize devam edeceğiz." dedi.Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi1960'da faaliyete geçen 50 yatak kapasiteli Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi, ülkenin farklı bölgelerinden gelen hastalara hizmet veriyor.TİKA'nın yenilediği hastanede dış cephe iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca tıbbi ekipman ve laboratuvar malzemeleri de TİKA tarafından temin edildi.Ekipmanların kullanımı konusunda da çalışanlara bu yıl eğitim verildi.