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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kazakistan'daki Türk kurumlarını ziyaret etti

NUR Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 62. Mütevelli Heyet Toplantısına katılmak için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türk kurumlarını ziyaret etti.

21.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:40Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kazakistan'daki Türk kurumlarını ziyaret etti
NUR Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 62. Mütevelli Heyet Toplantısına katılmak için geldiği 'ın başkenti Nur Sultan'da Türk kurumlarını ziyaret etti.
Çam, Kazakistan temasları kapsamında bir otelin konferans salonunda düzenlenen mütevelli heyet toplantısına katıldı. Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aymagambetov ve mütevelli heyetin yeni üyelerinin de katıldığı toplantıda, eğitim alanında iş birliği konuları ele alındı.
Kazakistan temasları çerçevesinde Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret eden Çam, kurumun Müdür Vekili Almagül İsina'dan merkezin Türkçe eğitimi ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Çam, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin eşliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kazakistan ofisine ziyarette bulundu. TİKA Koordinatörü Evren Rutbil, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ahmet Yesevi, Kazakistan, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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