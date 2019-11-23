Haberler » Güncel » Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Açıklaması - Haber

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kilis'in güzelleşmesinden memnun olduklarını belirterek, "İnşallah önü parlak ve daha iyi günleri hep birlikte yaşayacağız." dedi.

23.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:34Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 'in güzelleşmesinden memnun olduklarını belirterek, "İnşallah önü parlak ve daha iyi günleri hep birlikte yaşayacağız." dedi.
Kentte incelemelerde bulunan Demircan, tarihi Paşa Hamamı ile Sabunhane binasını gezdi ve burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Demircan, daha sonra yaptığı açıklamada, ziyaretlerle tarihi mekanlardaki onarım ve tadilatları yerinde incelediklerini söyledi.
Kilis'te yürüttükleri çalışmalarla kentin her geçen gün güzelleştiğini belirten Demircan, "Kilis'in güzelleşmesinden çok memnunuz, inşallah önü parlak ve daha iyi günleri hep birlikte yaşayacağız. Biz, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bugün Gaziantep ve Kilis'teydik. Biz dizi çalışmalar yapılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yaptığı müzelerimiz ve kütüphanelerimizdeki çalışmaları inceledik. Yapılan onarım çalışmalarını takip ettik." sözlerine yer verdi.

Ahmet Misbah Demircan, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:40 Kanser hastası emekli öğretmene sürpriz kutlama
21:40 Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 yaralı
21:39 Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
21:36 Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı
21:34 Vali Varol pancar sökme makinesiyle hasat yaptı
21:12 Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
20:57 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum
20:38 Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 21:43:25