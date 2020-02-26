Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' kahvaltı programında basın-yayın organı temsilcileriyle bir araya geldi.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, göreve gelmesinin ardından temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Anadolu Yayıncılar Derneği'nin organize ettiği kahvaltı programında basın-yayın organı temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Demircan, kültür alanında yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Tanışma kahvaltısı niteliğindeki buluşmada Demircan, "Kültürümüz, sanatımız her şeyimiz. Kültürümüzü yaşatmak, geleceğe ve gelecek nesillere aktarmak önemli. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sinema Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, Yazma Eserler Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Alan Başkanlığı alanlarında çalışıyorum. Bu çalışma alanlarında bir yandan kültürümüzü yaşatmak, diğer yandan kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için bir dizi çalışmayı yürütmeye çalışıyorum. Kültürümüzü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak, bana göre sihirli cümle budur" şeklinde konuştu.



İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları hatırlatılan Demircan, "Kültür mirasımızı anlatırken bazı metotlar kullanılır. Dünyada da, bizde de bu durum böyledir. Somut ve soyut varlıklar. UNESCO buna 'Somut Olan Miras', 'Somut Olmayan Miras' der. Eğer ortada bir müze, tarihi bir cami varsa somut, tutabildiğimiz bir kültür mirası varsa bunların korunmasını sağlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu işi çok büyük bir başarıyla sürdürüyor. Öte yandan kazılarımızı yapıyoruz. Anadolu medeniyetlerinde yaşanmış tarihi bazen müzelere çevirmek suretiyle, bazen ören yerlerini ihya etmek suretiyle var ediyoruz. Bunlar somut olan değerlerimiz. Bir de soyut olan mirasımız dille başlar, şiirle, şarkıyla devam eder. Tüm mirasımızı Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda yıllarca kurduğumuz arastayla ama sahaf üzerinde, ama kitap üzerinden, ama geleneksel el sanatları üzerinden, ama sahnede ortaya koyduğumuz şiirler ve şarkıları toplumla buluşturma gibi bir amacımız vardı. Bunun kültüre erişim alanında, kitlelere ulaşması alanında ciddi bir etkisi var. Bakanımızın da talimatıyla gezici olarak meydanlarda, özellikle soyut ama somuta tahlil olacak el sanatlarında olduğu gibi bir hazırlık mevcut. Bunu da inşallah Kütüphaneler Genel Müdürlüğü aracılığıyla faaliyete geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA