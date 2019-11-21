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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Borçka'da kütüphane açtı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, devletin dört bir yanda okullara, anaokullarına, kütüphanelere yatırım yaptığını belirterek, "Bunların üzerine yeni bir gelecek inşa etmek bizim vazifemiz." dedi.

21.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:52Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Borçka'da kütüphane açtı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, devletin dört bir yanda okullara, anaokullarına, kütüphanelere yatırım yaptığını belirterek, "Bunların üzerine yeni bir gelecek inşa etmek bizim vazifemiz." dedi.
Artvin'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilçesinde yaptırılan kütüphanenin açılışına katılan Demircan, yaptığı konuşmada, çocukları araştırmaya, düşünmeye yöneltmenin en önemli görevleri olduğunu söyledi.
Kütüphanede emeği geçenleri tebrik eden Demircan, "Bir yandan hükümetimiz inanılmaz işler yapıyor. Ülkemizin ekonomisi büyürken içerisinde insan da çok önemli. Bu noktada da devletimiz dört bir yanda okullara, anaokullarına, kütüphanelere yatırım yapıyor. Bunların üzerine yeni bir gelecek inşa etmek bizim vazifemiz. Bu güzel kütüphanede güzel işler yapmayı Allah nasip etsin." dedi.
Açılışa Vali Yılmaz Doruk, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Demircan, Artvin-Borçka kara yolu kenarındaki tatil köyü ile Borçka baraj gölünde incelemelerde bulundu.
İlçedeki ziyaretlerinin ardından Sarp Sınır Kapısı'na giderek bir süre gümrük sahasında incelemelerde bulunan Demircan, ilgililerden bilgi aldı.

Ahmet Misbah Demircan, Borçka, Güncel

Kaynak: AA

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