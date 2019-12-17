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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: "İslam aleminin kültürel varlığını dünya sahnesine...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) evrensel sorunlara karşı İslam aleminin "kültürel ve kurumsal varlığını" dünya sahnesine taşıma çağrısı yaptı.

17.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:32
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) evrensel sorunlara karşı İslam aleminin "kültürel ve kurumsal varlığını" dünya sahnesine taşıma çağrısı yaptı.
Demircan, 'un başkentinde düzenlenen İİT'ye bağlı İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonunun (ISESCO) Tunus 2019 İslam Dünyası Kültür Başkenti Kapanış Programı'nda konuştu.
Programa katılan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ve ISESCO Genel Sekreteri Salim el-Melik'i selamlayan Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un selamlarını ve iyi dileklerini iletti.
Demircan, bir ilahiyatçı, siyaset bilimci, kültür ve devlet adamı olarak İbn-i Haldun'un doğduğu topraklarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İbn-i Haldun halen pek çok konuda insanlığa rehberlik yapıyor. Tek başına bu rehberlik, İslam aleminin pek çok konuda dünyaya rehberlik yapabileceğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan:

Ahmet Misbah Demircan, Tunus, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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