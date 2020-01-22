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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Kayseri'de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Dermircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

22.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:59Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Kayseri'de
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Dermircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'ye geldi.

Bakan Yardımcısı Demircan, kentteki temasları kapsamında Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun tarafından karşılanan Demircan, daha sonra valilik makamına geçerek il protokolü ile görüş alışverişinde bulundu.

Demircan ziyaret kapsamında tarihi Kayseri Kalesi'ni ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde yapılan Şehir Kütüphanesi'nin açılışına katılacak. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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