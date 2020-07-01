Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Konya'da incelemelerde bulundu (2)

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Konya'nın Ilgın ile Akşehir ilçelerinde ziyaret ve incelemeler yaptı.

01.07.2020 21:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:25
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Konya'nın Ilgın ile Akşehir ilçelerinde ziyaret ve incelemeler yaptı.
Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Demircan, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin'i makamında ziyaret etti.
Demircan, Alaaddin Tepesi'ndeki Selçuklu Sultanları Türbesi'ni de ziyaret etti, burada yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Demircan, Ilgın ilçesinde restorasyonu devam eden tarihi Ulu Cami'nde incelemelerde bulundu. Ardından cami çevresindeki esnafla bir araya gelen Demircan, Lala Mustafa Paşa Külliyesi'ne geçti.
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ı da makamında ziyaret eden Demircan, Ertaş'tan ilçede yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin brifing aldı.
Ilgın İlçe Halk Kütüphanesinin açılışına da katılan Demircan, kütüphaneyi gezdi. Demircan, açılışın ardından yaptığı konuşmada Ertaş'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Buradan Akşehir'e geçen Demircan, Nasreddin Hoca Türbesi ile Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra restorasyonu tamamlanan İmaret Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Demircan'a Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile ilgililer eşlik etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Konya’da incelemelerde bulundu (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Akşehir, Ilgın, Konya, Güncel, Haber
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