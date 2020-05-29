Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yapımı devam eden Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu.

29.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:39
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yapımı devam eden Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Demircan, caminin yapımına 2 yılı aşkın bir süredir devam edildiğini ve büyük bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.
Zahmetli ama güzel bir cami projesi hazırlandığına dikkati çeken Demircan, şunları söyledi:
"Bugün geldiğimiz noktada bodrum katları, otoparkları, İslami sanat merkezi ve caminin kendi silueti dış cephesiyle birlikte yüzde 90'ı bitmiş durumda. Sadece içerideki süslemeleri ve ince işçiliğine sıra geldi. Son 3 aylık süreçte biraz ara dönem oluştu ama şimdi yeniden hızlanıp finale gelmenin gayreti içerisinde olacak yüklenici firmamız."
Demircan, caminin siluet açısından Beyoğlu ve İstanbul'a çok büyük bir değer kattığını belirterek, "Bu kozmopolit kültür içerisinde Taksim Camimizin gerek AKM, gerek Beyoğlu'nun bu yapısı içerisinde özgünlüğü ve uyumuyla büyük bir eksikliği kapattığını söyleyebiliriz. İnşallah en kısa zamanda içinde namaz kılacağımız günleri bekliyoruz." diye konuştu.
"Bu eserlerde en çok aranan şey taş ve derz işçiliği"
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da 2017 yılı şubat ayında temeli atılan caminin önemli bir merkez olduğunu vurguladı.
Caminin yıl sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını bildiren Ersoy, teknik olarak hızlı gitse de salgın nedeniyle inşaat çalışmalarının yavaşladığını dile getirdi.
Ersoy, restorasyon ve cami inşaatlarında kaliteli teknik eleman ve usta bulmanın zorluğuna da değinerek, "Mimarıyla mühendisiyle bir bütün... Aynı şekilde İstanbul'daki diğer tarihi camilerde de yaşıyoruz. Beyazıt Camisi'ni yeni bitirdik, 23 Nisan'da ibadete açacaktık, bugün ibadete açılmış oldu. Ayrıca Mahmutpaşa'yı, Sultanahmet Camisi'ni, Rüstempaşa'yı yapıyoruz. Bu eserlerde en çok aranan şey taş ve derz işçiliği." ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Taksim Camisi’nde incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Misbah Demircan, Taksim, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti Haber
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan’da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Haberler››Güncel››Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Taksim Camisi'nde incelemelerde bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:33: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haber 18:33: Çin'de hidroelektrik santralinde patlama: 6 ölü - Haber 18:31: Antalya'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 1 zanlı tutuklandı - Haber 18:31: ABD'nin Louisiana eyaletinde hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının yüzde 77'si siyahilerden oluşuyor - Haber 18:30: Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'e Uğurlama Töreni - Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin - Haber 18:26: Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi - Haber 17:19: Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi