16.07.2019 18:40
Haberler» Güncel» Haber

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Çatak'ta

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Çatak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Çatak ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Çatak ilçesinde incelemelerde bulundu.
Hükümet Konağı önünde Kaymakam Hamza Türkmen ve kurum amirleri tarafından karşılanan Dursun, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çatak Halk Kütüphanesini ziyaret ederek ziyaretçi, üye ve kitap sayısı hakkında bilgiler alan Dursun, daha sonra Sanat Merkezine geçti.
Dursun, burada Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslarda yapılan çalışmaları inceledi.
Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında Dursun'a bilgi vererek, turizmin geliştirilmesi amacıyla hazırladıkları projelere destek istedi.
Dursun, Tarihi Hurkan Köprüsünü gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.
Kaynak: AA
Haluk Dursun, Çatak, Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
03:53   Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki
03:35   ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
03:34   "PARÇALI AY TUTULMASI" İSTANBUL'DA BÖYLE GÖZLENDİ
03:26   Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi
03:24   Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
02:58   Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Çin'e Uygur tepkisi
02:57   GAZİANTEP Suriyeli kadınlar 'katmer' yapmayı öğreniyor