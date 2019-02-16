Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Cizre'de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun
, Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde incelemelerde bulundu.
Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Cizre'ye gelen Dursun, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan
'ı makamında ziyaret etti. Bırca Belek Hamidiye
Kışlası alanında yapılması planlanan Cizre Müzesi alanı, yapımı tamamlanan Millet Kıraathanesi ve restorasyon çalışmaları devam eden Mehmet Ağa Kasrı'ndaki çalışmaları inceleyen Dursun, Kaymakam Arıcan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA