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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

19.08.2019 19:52 Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Şentop, Dursun'un vefatı dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Meclis Başkanı Şentop, mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hoca'nın vefatını teessürle öğrendim. Milletimizin hizmetleriyle ve hayırla anacağı Haluk Dursun Hocamıza rahmet, ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Haluk Dursun, Politika

Kaynak: AA

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