Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'dan BEBKA'ya övgü dolu sözler
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nı (BEBKA) ziyaret etti.
09.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:12
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nı (BEBKA) ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nı (BEBKA) ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve yöneticiler karşıladı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz tarafından organize edilen 8. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne katılmak için Bursa'da bulunuyoruz. Festivalin bu akşam açılışını yapacağız. Bursa çok başarılı bir ilimiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tarih şehri Bursa'ya gelince, önemli işlere ve projelere imza atan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'mızı (BEBKA) ziyaret ettik. Burada olmaktan son derece memnunuz. Kalkınma Ajansımızın çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.
Ziyarette konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz Hanımefendinin kurumumuzu ziyaret etmesi bizleri mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ziyarette BEBKA olarak yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdik" dedi. - BURSA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nı (BEBKA) ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve yöneticiler karşıladı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz tarafından organize edilen 8. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne katılmak için Bursa'da bulunuyoruz. Festivalin bu akşam açılışını yapacağız. Bursa çok başarılı bir ilimiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tarih şehri Bursa'ya gelince, önemli işlere ve projelere imza atan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'mızı (BEBKA) ziyaret ettik. Burada olmaktan son derece memnunuz. Kalkınma Ajansımızın çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.
Ziyarette konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz Hanımefendinin kurumumuzu ziyaret etmesi bizleri mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ziyarette BEBKA olarak yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdik" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Özgül Özkan Yavuz, Eskişehir, Bursa, Güncel
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