Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Acente belgeleri artık devredilebilecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Acente belgeleri artık devredilebilecek. Bununla ilgili kanun değişikliğini yeni çıkacak torba yasa için Meclis'e gönderdik." dedi.Bakan Ersoy, konuk olduğu Bloomberg HT'deki programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Turizm sezonun ne zaman açılacağına ilişkin soru üzerine Ersoy, turizm sezonunun açılmasının ülkelerin birbirine paralel olarak koronavirüs salgınından kurtulmasına bağlı olduğunu belirterek öncelikli olarak iç turizmde hareketlenmenin başlayacağını ifade etti.Ersoy, vaka sayılarındaki düşüsün devam etmesi halinde Ramazan Bayramı'nın olduğu tarihlerde kısmi olarak yerli turizmin başlayabileceğini söyledi.Salgını kontrol altına alan Güney Kore, Singapur, Japonya, Çin gibi ülkelerle turizm trafiğinin mayıs ayının sonunda veya haziran ayının başında açılabileceğini ifade eden Ersoy, diğer ülkelerle de turizm trafiğinin aşamalı bir şekilde başlatılacağını belirtti. Türkiye 'de bu sene için toplam turist sayısını nerelerde görüyorsunuz?" sorusunu Ersoy, "Kesin rakamları, kesin tahminleri birkaç ay sonra verebilirim. Şu an için çok erken." diye yanıtladı."Hava trafiği mutabakatla açılacak"Bakan Ersoy, "Hava trafiği mutabakatla açılacağı için düğmeye aynı anda basmamız gerekiyor. Her ülkenin kendi içindeki vaka sayısının sıfıra inmesi bizim ana hedefimiz. Bunu başaran, başarmak üzere olan her ülkeyle iletişimimizi sürdüreceğiz ve beraber mutabakatla karşılıklı olarak hava trafiğinin başlanacağı tarihi belirleyip, operasyonu başlatacağız." açıklamasını yaptı."Seyahat acentelerine yönelik ne gibi avantajlar sağlanacak?" sorusu üzerine ise Ersoy, turizm sektörünün desteklenecek sektörler arasında yer aldığını söyledi. Bakan Ersoy, "İlave desteklerle ilgili torba yasa çıkacak. TÜRSAB aidatlarını 2020 yılından muaf tuttuk yani 2020 yılı ile ilgili TÜRSAB aidatları ödenmeyecek." diye konuştu.Ersoy, acentelere yönelik iki yeni düzenlemeyi hayata geçireceklerini bildirerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Acente belgeleri artık devredilebilecek. Bununla ilgili kanun değişikliğini yeni çıkacak torba yasa için Meclis'e gönderdik. Bir de İşe Devam Kredisi var. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizli cazip bir kredi var. Bunu seyahat acenteleri için daha da esnettik. Özellikle küçük çaplı operasyon yapan, küçük hacimli seyahat acentelerinin yararlanacağı bir paket oluşturduk. Bununla ilgili başvuru süreçlerini de Bakanlık sistemimiz üzerinden yapıyorlar. Hızlı ve esnek bir paket. Hemen hemen birçok seyahat acentesinin yararlanabileceği bir paket. Başvuruları Bakanlık sitemizden Bakanlığımıza yapacaklar ve hızlı bir şekilde nisan ayı itibarıyla da bu başvuruları kullandırılmış olacağız. Kredi kullanacak acentelerin en az 2 personel çalıştırmalarını yeterli buluyoruz. 2019 yılı cirosunun da 500 bin lira ve üzeri olmasını şart koşuyoruz. Başka herhangi bir şartımız yok.""Seyahat acentelerine destek olacak ayrı bir paket"Bakan Ersoy, "iç turizme dönük desteklerin olup olmayacağı" sorusu üzerine, hem otelcilere hem de seyahat acentelerine ödeme kolaylığı dahil her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Ersoy, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile iç turizmle ilgili otellere ve seyahat acentelerine destek olacak ayrı bir paket üzerine de çalışıyoruz. Onu da bir aya kadar netleştiririz diye düşünüyorum." dedi.- "Şehir hastaneleri bunda çok ciddi rol oynuyor"Yaz dönemi için rezervasyon alınıp alınmadığı yönündeki soruya da Ersoy, şöyle cevap verdi:"Yurt dışındaki yabancı tur operatörlerinin CEO'larıyla da düzenli olarak görüşüyorum. Bana özellikle vurguladıkları, tabii ki çok iptal alıyorlar ama diğer rakip ülkelerle kıyaslandığında en az iptali Türkiye'nin aldığını söylüyorlar. İkinci nokta, ileriye dönük az da olsa rezervasyon almaya başlamışlar, almış oldukları rezervasyonlara bakıldığı zaman da Türkiye'nin diğer rakipleriyle karşılaştırıldığında çok daha fazla rezervasyon aldığını görüyorlar. Gerekçesini sorduğumuzda şehir hastanelerinin bunda çok ciddi rol oynadığını görüyoruz. Özellikle bizim rakibimiz olarak gösterilen İspanya, Fransa, Yunanistan'a baktığımız zaman Avrupalının gözünde Türkiye'nin sağlık altyapısının çok çok daha iyi olduğu ortaya çıkmış."Havacılık sektörünün önemiErsoy, kriz sonrası turist sayısının hızla yükseltilmesinde havacılık sektörünün hayati öneme sahip olduğunu ancak Türk bayraklı hava yolu şirketlerinin öngörülen turistin getirilmesinde yeterli olmadığını ifade etti.Bünyesinde yabancı hava yolları bulunduran, Türk kökenli olup yurt dışında operasyon yapan ve ağırlıklı olarak Türkiye'ye turist tedariki sağlayan yabancı tur operatörlerinin de çok önemli olduğuna dikkati çeken Ersoy, kriz başladığından beri bu tur operatörleriyle iletişim içinde olduklarını, ihtiyaç ve sıkıntılarını görüştüklerini ve bunları da destekleme kapsamına aldıklarını söyledi."Hepsinin kültür girişim belgesi almasını sağlayacağız"Mehmet Nuri Ersoy, bu süreçte özel tiyatrolara sağlayacakları destekleri de anlattı. Özel tiyatroların kültür ve sanat ekonomisinin oluşmasını önemsediklerini vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:"Burada en önemli konu bunların kayıt altına alınması, bir belgelendirme içine girmesi lazım. O yüzden bütün bu özel tiyatroların hepsine aşamalı şekilde belge alma mecburiyeti getireceğiz. Bu belgeleri de sadeleştireceğiz, kolay şekilde almalarını sağlayacağız. Bu belgeyi verdikten sonra da yılbaşına kadar hepsinin kültür girişim belgesi almasını sağlayacağız. Kültür girişim belgesinin onlara çok ciddi bir avantajları var."Ersoy, bu önlemlerin gelecek sezonu kapsayacak şekilde uzatılmasının söz konusu olup olmadığı yönündeki soru üzerine, kriz başladığından beri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sektörle alakalı gelişmeleri takip ettiklerini, bundan sonraki süreçte de gelişmeleri adım adım izleyerek gerekli olduğu takdirde ek tedbirler alacaklarını bildirdi.

