Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Adana'nın Mevcut Gelirini 2-3 Kata Çıkartacak Potansiyeli Var"

Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ruhi Ersoy, turizmin artık Türkiye açısından stratejik sektör olduğunu belirterek, "Bu stratejik sektörde Adana'nın mutlaka bir pay alması gerekiyor. Adana'nın mevcut gelirini 2-3 kata çıkartacak potansiyeli var. İnşallah sizlerle birlikte el birliğiyle Adana'yı yukarı doğru taşıyacağız" dedi.Bir dizi ziyaret için Adana'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ruhi Ersoy ve beraberindekiler, merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda esnafla bir araya geldi. İş yerlerini tek tek gezen Bakan Ersoy, bulvar üzerinde yürüyüş yapan vatandaşlardan 31 Mart seçimleri için destek istedi. Bir kahve dükkanında oturup kahve içen Ersoy, ardından Cumhur İttifakı Çukurova Belediye Başkan adayı Yusuf Baş'ın seçim ofisini ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Bakan Ersoy, burada partililerle sohbet etti. Bakan Ersoy, "Şehirde güzel bir heyecan oluşmuş, iyi bir çizgi yakalanmış. Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde sürat çok önemli. Etkili sonuç almak önemli. Bu bağlamda inşallah sizler de başarılı olursunuz. Ortak bir şeyler üretmek için ortak bir zemin oluşur. Ana hedefimiz Adana'yı daha iyi yerlere getirmek ve gelirlerini yükseltmek. Turizm artık Türkiye açısından stratejik sektör oldu. Bu stratejik sektörde Adana'nın mutlaka bir pay alması gerekiyor. Adana'nın mevcut gelirini 2-3 kata çıkartacak potansiyeli var. İnşallah sizlerle birlikte el birliğiyle Adana'yı yukarı doğru taşıyacağız" diye konuştu.Çukurova Belediye Başkan adayı Yusuf Baş ise desteklerinden dolayı Bakan Ersoy'a teşekkürlerini iletti.Bakan Ersoy, daha sonra kentte bulunan bir restoranda sektör temsilcileri ile öğle yemeğine katıldı. Sektör temsilcileri buluşmasına Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile millletvekilleri de katıldı. - ADANA