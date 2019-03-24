Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Antalya
'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Bakan Ersoy, Kemer
ilçesinde turizm sektörü temsilcileriyle buluşmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ile bir süre önce yenilenen ünlü Konyaaltı Sahili
'ni inceledi.
Türel ve AK Parti Muratpaşa
Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç
ile Lara bölgesindeki Falez Parkı'ndan Lara Caddesi'ne kadar yürüyen Ersoy, vatandaşla sohbet etti, onlara karanfil dağıttı.
Daha sonra, Kazım Özalp
Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Ersoy, vatandaşın istek ve sorunlarını dinledi.
Ersoy, Cumhuriyet Meydanı
ve Dönerciler Çarşısı'nda da esnafla bir araya geldi.
Mehmet Nuri, Antalya, Güncel
Kaynak: AA