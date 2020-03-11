Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde.
11.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:03
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde."
Kaynak: AA
Etiketler : Güncel
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