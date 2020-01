Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı (2)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi'sinin bulunduğu meydanı turizm açısından daha değerli hale getirmek ve kültür sanatın başlangıç noktası yapma hedefiyle hazırlanan Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı.Ersoy, Galata Kulesi önünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün Galataport'ta incelemelerde bulunduklarını belirterek, "5 Nisan'da ilk gemi yanaşacak ve Galataport Faaliyete geçecek. Galataport'un faaliyete geçmesiyle beraber, başta Karaköy olmak üzere bu hatta tekrar turizmde çok ciddi, ek bir canlanma oluşacak." dedi.Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı uzun zamandır hazırladıklarına dikkati çeken Ersoy, "Bu bağlamda bu meydanda bazı kamulaştırmalar yapacağız. Galata Kulesi ve Galata Kulesi'nin bulunduğu meydan aslında İstanbul'un ilk meydanı. Burası bir Ceneviz Kulesi, Ceneviz Meydanı olarak da adlandırılıyor. Ama maalesef meydan daha sonra bazı aykırı yapılaşmalarla meydan olma özelliğini kısmen kaybetmiş. Bu aykırı yapılaşmalarda kamulaştırma süreci başlatıp meydana tekrar eski özelliklerini kazandıracağız." diye konuştu.Bakan Ersoy, Galata Kulesi meydanının sadece turizim ile anılmasını istemediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:"Kültür ve sanatla da ön plana çıkmasını istiyoruz. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlükler, özellikle güzel sanatlar, opera, bale ve tiyatro bölümleri, yıl boyunca burada çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Meydanın sadeleştirilmesi ve büyütülmesinden sonra Doğan Apartmanı'nın oradan sokak sağlıklaştırma çalışmasıyla, Tünel'e doğru bir yokuştan, eski Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nin oradan çıkış yapacağız. Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde de bir proje başlatıyoruz. Tarık Zafer Tunaya Kültür ve Sanat Merkezi haline getiriyoruz. Bu merkezin altında bir tiyatro salonu, bir de küçük bir sinema salonu var. Onlarla ilgili çok kısa sürede ihaleye çıkıp restorasyonunu tamamlayacağız. Hem her gün tiyatro eserlerinin sergilenmesi hem de başta çocuklar için etkinlikler olmak üzere, kısa metrajlı sanatsal filmlerin gösterileceği bir sinema salonunu orada hayata geçireceğiz. Üzerinde de özellikle özel galerilere kullandırmak üzere çok amaçlı bir salonu hayata geçireceğiz. Böylece yokuşu da canlandırarak buradan başlayan yaya trafiğini Tünel'e bağlamış olacağız.""Bundan sonra filmlerin galalarını Atlas Sinemasında gerçekleştirilmesini sağlayacağız"Bu yıl içinde Atlas Pasajı ve Atlas Sinemasının restorasyonuyla ilgili bir çalışma başlattıklarını anımsatan Ersoy, "Bu yıl yaz sezonu içinde onu hayata geçirmeyi planlıyoruz, restorasyonunu tamamlayarak. Hazirandan sonra çok ciddi bir şekilde çok amaçlı bir salonu hizmete alıyoruz. Altında sinemayı tekrar hayata geçiyoruz ve bundan sonra filmlerin galalarını Beyoğlu'nda Atlas Sinemasında gerçekleştirilmesini sağlayacağız." şeklinde konuştu.Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin de bu yıl içersinde hayata geçirileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Galataport'tan başlayıp Galata Kulesinden Tarık Zafer Tunaya'dan Beyoğlu'na bağlanmış, Beyoğlu Kültür Yolu'nu takip ederek Atlas Pasajı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne bağlamış olacağız. Böylelikle Kültür Yolu'nu aktif bir şekilde bu yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Beyoğlu'ndaki tarihi binalarla da görüşüyoruz. Özellikle maalesef uzun zamandır dokunulmamış çok zor durumda olan tarihi binalar var. Bunların sahipleriyle de görüşüp uzun sureli kiralamalar karşılığında bunlara da restorasyon projeleri hazırlıyoruz. Bunların tamamını sadece kültür ve sanat amaçlı olarak başta İstanbul olmak üzere Türk halkının kullanımına kazandıracağız. Özellikle bu meydan biliyorsunuz turizm açısından çok çok değerli, kültür ve sanata yaptığımız yatırımlar turizm olarak da fazlasıyla bize geri dönüyor. Bu amaçla da bu meydanda Vakıflar'a ait bu tarz binaları -mülkiyetleri biliyorsunuz Vakıflar'a ait- Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu proje dahilinde işletmeye başlayacağız. İşletmelerini devralacağız bakanlık olarak ve hem turizm hem kültür sanat olarak projeyi sonuçlandırıp halkımızın kullanımına açacağız."Tarık Zafer Tunaya Kültür ve Sanat Merkezi'nin restorasyon detaylarından bahseden Mehmet Nuri Ersoy, "Alt katta bir tiyatro salonu, aynı zamanda cep sineması var. Cep sinemasını özellikle gündüz çocuk sinemaları, akşam da kısa metrajlı sanatsal filmler için kullanacağız. Ayrıca tiyatroyu da her akşam tiyatro olarak hizmete alacağız. Binanın tamamını elden geçiriyoruz, bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Giriş bölümü dediğimiz yerde çok amaçlı bir salon yapıyoruz. Bu salonu aynı zamanda özel galerilerin kullanımına da tahsis edeceğiz. Çünkü kültürün ve sanatın her anlamda Galata'dan başlayıp yukarı doğru giden bir çizgide hayat bulmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.