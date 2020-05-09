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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu" çalışmalarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

09.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:41
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, Bakanlık tarafından hazırlanan proje kapsamındaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, tarihi Atlas Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.
Mehmet Nuri Ersoy tarafından ocak ayında açıklanan projeyle, Galata Kulesi'nin bulunduğu meydanın turizm açısından daha değerli hale getirilmesi hedefleniyor.
Meydanın kültür sanat etkinliklerinin başlangıç noktası olması da amaçlanan proje, Galata-Port'tan Taksim Meydanı'na uzanıyor.
Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin, Bakanlığın çalışmalarıyla bu sene içerisinde tamamlanması ve İstanbul ile Türkiye'nin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ’Beyoğlu Kültür Yolu’ çalışmalarını inceledi

Kaynak: AA

Etiketler: Beyoğlu, Güncel, Haber

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