Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonuna ilişkin, "Bizim öngörümüz, mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." dedi.Ersoy, CNN Türk'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.Bakan Ersoy, 15 Nisan'ın çok kritik bir tarih olduğuna, dünyanın ve Türkiye'nin bu tarihe ne şekilde gireceğinin önemine işaret etti.Turizm sezonunun ertelenmesine ilişkin Ersoy, "Bizim öngörümüz, mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor. Ramazan Bayramı bizim için başlangıç olabilir, iç turizm hareketleriyle Ramazan Bayramı ile birlikte turizm hareketleri de Türkiye genelinde başlar diye umuyoruz." diye konuştu.Koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki rezervasyon iptallerine ilişkin soruya karşılık Ersoy, 2020 sezonuna çok ciddi şekilde hazırlık yapıldığını, Türkiye'nin turizm sektörü olarak dünya genelinde en yoğun tanıtım kampanyası yapan ülke olduğunu söyledi.Bu sene için belirlenen 58 milyon turist hedefinin yakalanamayacağını belirten Ersoy, yurt dışındaki tur operatörleriyle konuştuğunu, Türkiye'nin ileriye dönük rezervasyonlarda en az iptale sahip ülke olduğu bilgisini aldığını dile getirdi.Yurt dışındaki tur operatörlerinin verdiği bilgiyi paylaşan Ersoy, "Az sayıda satış başladı ve orada da Türkiye satışları diğer ülkelerle kıyaslandığında 'açık ara ileri' diyorlar. Bu açıdan baktığınız zaman sevindirici." dedi.Bakan Ersoy, Türkiye'ye yolcu tedariği yapan ülkelerdeki düzelme ile birlikte hızlı bir şekilde kaybedilen sayıların tekrar yukarıya çıkacağını ifade etti. Ersoy, "İnşallah Ramazan Bayramı'na tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak. Yani önce içerideki hareketlenmeler başlayacak." ifadesini kullandı."Acentelerin avans ödemelerini yapmalarını sağlıyoruz"Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan destek paketinden kültür ve turizm alanında kimlerin faydalanacağına ilişkin bilgi veren Ersoy, paydaşlar için sektöre dönük yapılan çalışmaları anlattı.Maliye ve Hazine bakanlıklarının ve ilgili bakanlıkların Kültür ve Turizm Bakanlığıyla koordineli bir şekilde çalıştığını aktaran Ersoy, ilk etapta vergi ödevinin ötelenmesi maddesinin geçtiğini söyledi.Ersoy, finansman konusunda sıkıntı olduğunu, bu kapsamda Kredi Garanti Fonu limitlerinin arttırıldığını dile getirdi.Rutin Kredi Garanti Fonu kredilendirmesinin dışında döviz getirici işlem yapan seyahat acenteleri ve konaklama sektörü için döviz getirici Eximbank kredilerinin bulunduğunu, bunlara ilave limitler sağlandığını belirten Ersoy, şöyle devam etti:"Devletin Kredi Garanti Fonu kefalet oranı yüzde 80'den yüzde 100'e çıkarıldı, yani tamamına kefil oluyor. Siz eğer döviz getirici bir işlem yapıyorsanız ki seyahat acenteleri ve konaklama sektörü bundan yararlanabiliyor. Burada yüzde 100'e çıkıyor kefalet oranı. Bunlarla ilgili yeni bir limit tanımlaması da yapıldı. Pazartesi gününden itibaren Eximbank ve Kredi Garanti Fonu ile anlaşmalı protokollü bankalar da bu finansmanın kullanımına başlayacak.Kredi paketi oluşturduklarını aktaran Ersoy, "Otellere avans geri ödeme kredisi diye bir kredi veriyoruz. Bu kredi ile acentelerin yapamadıkları avans ödemelerini yapmalarını sağlıyoruz. 6 aylık bir kredi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na direk başvuruluyor. 27 Mart ve öncesi, acentelerden bu otellere yapılmış ödemelerin, avansların geri ödenmesine olanak sağlayan bir kredi paketi. İki haftalık bir başvuru süresi var, pazartesi günü başladı. 2 hafta içinde başvuruları toplayacağız hızlı bir şekilde de hayata geçireceğiz." değerlendirmesini yaptı."Bu yıl için acentelerin TÜRSAB'a aidat ödemesi gerekmiyor"Vadesi gelen acil kredilerin 3 aydan aşağı olmamak üzere ötelenmesi ile ilgili bir çalışmanın bulunduğunu, bunun turizm sektörü için 12 aya kadar çıkarılabildiğini anlatan Ersoy, daha birçok önlem paketine eklenen konular olduğunu kaydetti.Ersoy, devletten kiralanmış arsalar üzerinde otel yatırımı yapanlar için de bir çalışmanın hayata geçirildiğini hatırlatarak, konaklama vergisinin de 1 Ocak 2021'e ertelendiğini aktardı.Seyahat acentelerini ilgilendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) aidatlarının olduğunu, bununla ilgili 2020'de kanuni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirten Ersoy, "Aidatlar alınmayacak bununla ilgili kanun paketini de torba teklif içinde gönderdik her an Meclis'ten çıkabilir. TÜRSAB'ın da onayıyla yaptık. Bu yıl için seyahat acentelerinin TÜRSAB'a aidat ödemeleri gerekmiyor." diye konuştu.Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinde seyahat acentelerinin komisyon oranlarının yüzden 20'den yüzde 30'a çıkarıldığını ifade eden Ersoy, "10-15 Ekim'e kadar getirdikleri turistler için aldıkları komisyon oranlarını yani yüzde 50 oranında artırdık. Yüzde 20 olan komisyon oranlarını yüzde 30'a çıkartarak, böyle bir desteği de devreye almış olduk." ifadesini kullandı."Yapılacak düzenlemelerle hava trafiği başlayacak"Ersoy, turizm sektöründeki çalışanların durumlarını da değerlendirdi. "Askıda duran" personelin geçmişte kısa çalışma programına dahil edilemediğini ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptıklarını görüşmeler sonunda bir mütalaa yayımlattıklarını aktaran Ersoy, "Artık onlar da yararlanabiliyor. Turizm sektöründe askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor. Özellikle turizm işletmelerine buradan duyuruyorum, lütfen askıdaki personeli geri çağırsınlar, işe girişlerini yapsınlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırsınlar." dedi.Bakan Ersoy, turizm sektörüne özel, askıdaki personeli kapsayacak şekilde, Kısa Çalışma Ödeneği'ne ek başvuru imkanı getirildiğini söyledi.Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı esnafa dönük çalışmaları olduğunu da aktaran Ersoy, Kapalı Çarşı ile Mısır Çarşısı'nın yanında, Edirne Ali Paşa Çarşısı, Selimiye Arastası ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralanan konaklama turizm tesislerini kapsayacak bir çalışma yaptıklarını, bunların nisan-mayıs-haziran kiralarının, temmuzdan itibaren 6 aya eşit şekilde dağıtılacağını ve faizsiz şekilde öteleneceğini bildirdi.Ersoy, iç turizmin hareketlenmesi için önlemleri olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, öncelikle ülkedeki yangının kontrol altına alınacağını, daha sonra Türkiye'ye yolcu tedariği yapan ülkeleri izleyeceklerini ve yapılacak düzenlemelerle hava trafiğinin başlayacağını belirtti.Hava trafiğinin Asya'dan açılacağını düşündüklerini aktaran Ersoy, "Akabinde Rusya ve Rusça konuşan ülkelerden hava trafiğinin hareketleneceğini düşünüyoruz. Sonrasında Orta Avrupa, Batı Avrupa, İngiltere ve Amerika kıtasına doğru bütün düzelmenin olacağını düşünüyoruz. Biz, toplum olarak bu işi disiplinli şekilde götürebilirsek içeride de trafik başlamış olacak, her hafta buna yurt dışı trafiği de eklenerek haziran sonuna turizm trafiğinde tamamen düzelme olacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Açığa alınan biletler pandemiden sonra kullanılabilecek"Bakan Ersoy, rezervasyon yaptıran, taksit ödeyen ve uçak parası iade edilmeyen vatandaşların sorunlarına yönelik bir çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine ise şunları kaydetti:"Dünyada nasıl oluyorsa ülkemizde de öyle oluyor. Sivil havacılık genelgelerinde de yayınlanıyor. Şu anda biletlerini açığa alabiliyorlar, yıl sonuna kadar istedikleri şekilde, hatta pandemi olayı kalktıktan sonra bir yıl içinde istedikleri şekilde de kullanabiliyorlar. Açığa almanın olası fiyat artışlarından etkilenmeme gibi bir avantajı var ama zaten ağırlıklı olarak devlet hava yolu ile taşınan yolcular olduğu için aslında seyahatin iptali değil, ertelenmesi şeklinde bakabilirler."Ersoy, rezervasyon işlemlerinde yaşanan sorunların tüketici hakları ile ilgili olduğunu ve kendi bakanlığı kontrolüne girmediğini, isteyen vatandaşların bu yöndeki yasal haklarını kullanabileceğini söyledi.Özel tiyatrolara destek paketiBakanlığa bağlı kültür ve sanat kurumlarında ne gibi önlemler alındığı yönündeki soruya da Ersoy, bu sene için tiyatroların 2019-2020 destek paketlerinde sergilemeyi taahhüt ettikleri performansları gerçekleştiremeseler dahi ödemelerinin yapılacağını bildirdi.Bakan Ersoy, ayrıca tiyatrolara 2020-2021'de verilen destekleme paketlerindeki destek tavan limitini yukarı çektiklerini belirterek, şunları kaydetti:"Destek kapsamına aldığımız tiyatro sayısında da ciddi artışa gidiyoruz. Başvuruları temmuz başına, ödemeleri de eylül başına çekiyoruz. Ortalık yatıştıktan sonra finansman ihtiyaçları olacak, o finansman destek paketlerini erkene çekiyoruz ki sezona daha rahat girsinler. Üçüncü nokta, özel tiyatrolarla bu kriz sırasında çok görüşmeye başladık, oradaki arkadaşlar bizi ziyaret ediyor, biz de toplantılara katılıyoruz. Onlarla ilgili de destek paketi hazırlıyoruz. Özellikle tiyatro sahnelerinin kapasiteleri ve istihdam ettikleri SGK'lı personel ve sanatçılarıyla orantılı bir destek paketi hazırlıyoruz. Çok kısa sürede bunu da kesinleştirip, bu destek paketinden özel tiyatroların iştiraki olan personelin yararlanmasını sağlayacağız.""Evde Kal" kampanyasına destek olmak için bakanlık arşivinde bulunan materyalleri YouTube sitesinden yayınladıklarını, "Etkin Kütüphane Evinizde", "e-kitap", "Konuşan Kitaplık", "Kütüphanem Cepte" uygulamalarını başlattıklarını, müze meraklıları için "sanalmüze.gov.tr"yi ziyarete açtıklarını anlatan Ersoy, bunların çok talep gördüğünü, sanal müze sayılarını da artırmayı düşündüklerini vurguladı."Düzenli olarak testlerimizi de yaptırıyoruz"Kişisel olarak hangi önlemleri aldıkları yönündeki soruya üzerine Ersoy, şu ifadeleri kullandı:"Genelde biz de interneti ve dijitali kullanıyoruz, video konferans yöntemiyle konuşuyoruz. Ben bakanlığa düzenli olarak geliyorum. Normalde ailem İstanbul'da yaşıyor, oradaki trafiği azalttık, eskisi kadar sık gitmiyorum. Ankara'dayım. Çevremdeki personel sayısı belli zaten. Bakanlık görevlilerinin çoğu da zaten dijital ortamla bağlanıp çalışıyorlar ama çok yakınımızda belli personelimiz var. Biz, düzenli olarak testlerimizi de yaptırıyoruz, devlet kademesinde düzenli şekilde takip ediliyoruz. Şu anda devletin çalışması lazım. Biz çekilemeyiz, bizim devrede olmamız lazım, herkes bizden hizmet bekliyor ama biz de maksimum seviyede dikkat ediyoruz."Bakan Ersoy, salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, tedavi gören vatandaşlara da acil şifalar dileyerek, herkesi Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun koyduğu kurallara uymaya davet etti.

