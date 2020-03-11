Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Cruze gemileri ilk hazırlıksız yakalanan gemilerdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Cruze gemileri ilk hazırlıksız yakalanan gemilerdi.
11.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:52
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Cruze gemileri ilk hazırlıksız yakalanan gemilerdi. Şu anda sağlık protokollerini uygulamaya başladılar. Bizim için öncelikli olan yolcu profili." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : mehmet ersoy, Güncel
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