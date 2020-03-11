Menü
Haberler ›› Güncel ››Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Cruze gemileri ilk hazırlıksız yakalanan gemilerdi. - Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Cruze gemileri ilk hazırlıksız yakalanan gemilerdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Cruze gemileri ilk hazırlıksız yakalanan gemilerdi.

11.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:52
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Cruze gemileri ilk hazırlıksız yakalanan gemilerdi. Şu anda sağlık protokollerini uygulamaya başladılar. Bizim için öncelikli olan yolcu profili." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : mehmet ersoy, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Güncel
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Güncel
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti Güncel
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı