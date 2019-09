Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte 2023 turist hedefi revize edildi. 50 milyon turist, 50 milyar dolarlık hedef, 75 milyon turiste yükseltildi"Bakan Ersoy Türkiye 'nin 2023 Turizm Stratejisi'ni açıkladıİSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2023 turist hedefine ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte 2023 turist hedefi revize edildi. 50 milyon turist, 50 milyar dolarlık hedef, 75 milyon turiste yükseltildi" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nde İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda yerli ve yabancı basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi'ni açıkladı. Bakan Ersoy, stratejide yer alan yaklaşımlara uygun olarak geliştirilen Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni 2020 Reklam Filmlerini de gösterdi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisine ilişkin "Türkiye, günümüz turistlerinin değişen beklentilerini karşılayabilecek olağanüstü çeşitlilikte seyahat fırsatları sunan bir dünya markası. 2023 Turizm Stratejisi'nde ortaya konan yeni stratejileri uygulamaya geçirerek ülkemizi, ağırladığı turist sayısı ve elde ettiği gelir miktarıyla küresel turizm pazarında bir üst lige çıkaracağız. 2023 yılında ülkemizi 75 milyondan fazla turistin ziyaret etmesini ve 65 milyar dolarlık turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu, turist başına ortalama harcamayı artırıp ve ortalama geceleme sayısını 9,9'dan 10'a çıkararak, gecelik ortalama 86 dolarlık harcama seviyesine ulaşarak yapmayı planlıyoruz" dedi.Tanıtım Faaliyetlerinde Sürdürülebilir YaklaşımTürkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile sektörün turizm tanıtımına aktif katılımı mümkün kılındığını aktaran Bakan Ersoy, "2018 yılında 18 milyon dolar olan Bakanlık tanıtım bütçesini, 2019 yılında ortaya koyduğumuz politika değişikliği ile 72 milyon dolara çıkardık. 2020 yılında ise Bakanlığımız ve yeni kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte tanıtım bütçesini 180 milyon dolara taşımayı hedeflemekteyiz. Turizmde rakibimiz olan ülkelerin uzun yıllardır yaptıkları yatırımlarla ortaya koydukları çalışmalar için kullandıkları büyük tanıtım bütçelerine oranla var olan açığımızı her yıl yapacağımız artışlarla kapatmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2023 yılında 220 milyon dolarlık tanıtım bütçesine ulaşmak için çalışacağız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile tanıtım yaptıkça turizm gelirlerimizi arttıracak, gelirlerimiz arttıkça da tanıtım bütçemizi büyüteceğiz" diye konuştu.Bakan Ersoy, devamla "Yabancı ziyaretçilerin yanında, iç turizmin gelişmesine yönelik olarak yerli ziyaretçilere yönelik tanıtım çalışmaları gerçekleştireceğiz. Başta az keşfedilmiş ya da gelişmekte olan turizm bölgeleri olmak üzere, yeni ürün ve destinasyon çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu kapsamda ayrıca, arz güvenliğini sağlayarak paket tur oranlarını yüzde 15 ila 60 bandına çekmeyi hedefliyoruz. Yüksek harcama potansiyeli olan ziyaretçi oranında da artış olmasını hedefliyoruz. Bunun için de yeni ürünler geliştireceğiz. Gastronomi tanıtımını ayrı bir başlık altında ele alacağız. UNESCO'dan tescilli marka şehirlerimize yenilerini ekleyeceğiz. 'Türkiye Lezzet Haritası' çıkartacak ve gastronomi güzergahları oluşturacağız. Kültür turları ile sağlık turizmini büyütmek, turistlerin alışveriş harcamalarını yükseltmek için adımlar atacağız. Eğitim turizminden spora, inanç turizminden üçüncü yaş hedef kitlesine, kongre turizminden festival ve etkinlikler ile kurvaziyer-yat turizmine kadar pek çok alana odaklanacağız. Türkiye genelinde yeni müzeler açmaya devam edeceğiz. UNESCO Dünya Mirası Listelerindeki unsur sayılarımızı artıracağız. Yeni kültür rotaları ile arazi ve yol bisiklet turizmine yönelik rotalar oluşturacağız. Aynı zamanda da "Bisiklet Dostu Otel" sayımızı artıracağız. Dijitalleşmeyi tüm çalışmalarımızın temelinde tutarak, yeni nesil turiste aradığı tüm deneyimi seyahati başlamadan vereceğiz. İnanç turizmi için Türkiye Dijital İnanç Haritası ve İnanç Portalı'nı hayata geçireceğiz" dedi.Bundan sonraki süreçte Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanacaklarını aktaran Bakan Ersoy, "Orta ve Doğu Avrupa'nın gelişen ekonomileri de yeni odak pazarlarımız içerisine alınacak. Uzak Doğu ve Pasifik ülkelerinden gelen turist sayısının artırılması için ulaşım, kapasite ve direkt uçuşlarda buna uygun düzenlemeler yapılacak. Asya Pasifik Bölgesinden gelen turist sayısının 2018-2023 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 30'un üzerinde artmasını öngörüyoruz. Uzak Asya ve Okyanusya Bölgesinden 2019 yılında gelmesi beklenen yaklaşık 1 milyon turistin 2023 yılında 4 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. THY'nin uçtuğu ve uçacağı bütün ülkeler artık hedef pazarımız. Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore ile karşılıklı ek slot taahhütleri yapıyoruz. THY ile ortak reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Türkiye'ye yönelik münferit seyahatlerde artış sağlayacağız" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 2020 yılında kullanılacak ve tanıtım kampanyasının temelini oluşturacak yeni reklam filmini de katılımcılarla paylaştı.Film, Türkiye'nin günümüz ziyaretçilerinin aradıkları özgün seyahat ve keşif deneyimini yaşayabilecekleri ideal bir adres olduğunu çarpıcı bir kurguyla anlatıyor. Film aynı zamanda Türkiye'nin aile seyahati için aranan bir destinasyon olduğunu vurguluyor.Batı, Asya ve Uzakdoğu pazarlarında gösterimi için 3 ayrı versiyonu bulunan 90 saniyelik Türkiye tanıtım filmi, Türkiye'nin hem güncel yüzüne hem de kültürel zenginliklerine ve derinliğine vurgu yapıyor. Deneyim odaklı seyahati, yenilikçi ve farklı bir yaklaşımla anlatan film, Türkiye'nin doğasına, tarihine, kültürel hazinelerine, inanç noktalarına, gastronomisine, alışveriş, moda ve sanat dünyası ile eğlence yaşamına yer veriyor.Yeni Tanıtım Filmi 2 Aylık Bir Çalışma Sonucunda HazırlandıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un düzenlediği basın toplantısı ile tanıtımı yapılan yeni reklam filmi, iki ay süren bir çalışma sonucunda, 98 kişilik bir ekip tarafından, 5 ayrı şehirde, toplamda on bir ayrı mekanda yapılan çekimlerle tamamlandı.Türkiye'nin yeni tanıtım filmi için Turunçpınarı, Cennet Koyu, Babadağ, Patara, Kekova, Kapadokya Balon, Göreme Açık Hava Müzesi'nde Karanlık Kilise, Kaş yolu, Hierapolis ve İstanbul'da çekimler yapıldı. Ayrıca, Kelebekler Vadisi, Yassıca Adası, Suluada, Göcek Koyları, Kaş- Fethiye yolu ve Ölüdeniz için de drone çekimleri gerçekleştirildi. Hazırlanan ana tanıtım filmi ile birlikte dijital mecralarda sıklıkla karşılaşılan 19 kısa film de oluşturuldu. 10-15 saniyelik hikayeler olarak kurgulanan kısa filmler sosyal medya kanallarının yanı sıra dünya televizyonlarında "seri reklamlar" tarzında da yayınlanacak. Yeni tanıtım filmi tüm versiyonlarıyla birlikte Bakanlığın 2020 yılında düzenleyeceği entegre pazarlama kampanyasının temelini oluşturacak. Bakanlık, filmlerin yanı sıra her pazara özgün olarak tasarlanan halkla ilişkiler çalışmaları, yeni nesil dijital uygulamalar, çevrimiçi ve basılı yayın ilanları, fuarlar ve özel etkinliklerden oluşan 360 derece bir iletişim kampanyası yürütecek.