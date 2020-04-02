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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Evde kal, kitapla kal" çağrısına destek olan isimlere teşekkür

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çektikleri kısa videolarla "Evde kal, kitapla kal" çağrısına destek olan sanatçı, iş insanı, yazar ve akademisyenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

02.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:00
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çektikleri kısa videolarla "Evde kal, kitapla kal" çağrısına destek olan sanatçı, iş insanı, yazar ve akademisyenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.
Ersoy, Twitter hesabından, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine katkı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan kısa videolara ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"56. Kütüphane Haftası'nda yaptıkları 'EvdeKal, KitaplaKal' çağrılarıyla Kovid-19 ile mücadeleye dikkat çeken ve kitap okuma farkındalığı oluşturmak için Bakanlığımıza destek olan sanatçı, iş insanı, yazar ve hocalarımıza kıymetli katkılarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum."
Bülent Eczacıbaşı ve Prof. Dr. Sinan Canan'dan da destek
Dün başlatılan kampanyaya aralarında tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tiyatro sanatçıları Haluk Bilginer, Tamer Karadağlı, Doğa Rutkay, Ali Sunal gibi çok sayıda ünlü isim kısa videolarıyla katılmıştı.
Bugün de kampanyaya İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve sinir bilimci Prof. Dr. Sinan Canan da katıldı.
Eczacıbaşı, videosunda "Evde oturmak zorunda olduğumuz bugünleri fırsata çevirmenin, yitirilmiş değil kazanılmış zamanlara dönüştürmenin en güzel yolu kitap okumaktır. Yarınları yazmak için hep birlikte okuyalım." ifadesini kullandı.
Sinan Canan da "Bize bizi düşündüren her şeyi okuyalım. Bütün kitaplar tek bir şeyi anlamak için okunsa ne güzeldir. O da insanın kendisini." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Nuri, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Evde kal, kitapla kal' çağrısına destek olan isimlere teşekkür - Haberler

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