Haberler » Politika » Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Nevşehir Belediyesine ziyaret - Haber

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Nevşehir Belediyesine ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rasim Arı'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

24.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:00Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Nevşehir Belediyesine ziyaret
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rasim Arı'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Ersoy, belediye binasında Başkan Arı ve belediye yöneticileri tarafından karşılandı.

Başkan Arı, beş yıl önce Nevşehir Kalesi ve çevresinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan yamaç yerleşiminde belediye tarafından yapılması planlanan proje ile ilgili Ersoy'a sunum yaptı.

Ersoy'a, ziyaretinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de eşlik etti.

mehmet ersoy, Rasim Arı, Nevşehir, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
16:50 Muharrem İnce: Bu tezgah çözülmeden Türkiye'de CHP'nin temiz siyaset yolculuğu yara alır/ Ek...
16:33 TBMM Başkanı Şentop öğretmenlerle bir araya geldi
16:30 Suriye Türkmen Meclisi Çobanbey'de toplandı
16:16 CHP'li Erdoğdu ilk balyozu kendisi vurdu
16:01 Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım 850 bin fidanın dikildiği törende buluştu
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
14:28 Talat Atilla'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Açıklama yap" çağrısı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
14:42 Meral Akşener, İYİ Parti'nin kuruluş sürecini anlattı: Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye
24.11.2019 16:59:20