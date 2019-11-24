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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Nevşehir Belediyesine ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rasim Arı'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

24.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:37
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rasim Arı'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Ersoy, belediye binasında Başkan Arı ve belediye yöneticileri tarafından karşılandı.
Başkan Arı, beş yıl önce Nevşehir Kalesi ve çevresinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan yamaç yerleşiminde belediye tarafından yapılması planlanan proje ile ilgili Ersoy'a sunum yaptı.
Ersoy'a, ziyaretinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de eşlik etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Nevşehir Belediyesine ziyaret

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Kaynak: AA


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