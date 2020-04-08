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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İl Kültür ve Turizm Müdürleriyle telekonferans sistemi ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de etkili olan yeni Korona virüsü nedeniyle zor bir sürece giren turizm sektöründe faaliyet gösteren acenteler, oteller ve turizm şirketleri için alınan tedbirler hakkında görüşmeleri ele aldı.

08.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:57
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İl Kültür ve Turizm Müdürleriyle telekonferans sistemi ile görüştü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de etkili olan yeni Korona virüsü nedeniyle zor bir sürece giren turizm sektöründe faaliyet gösteren acenteler, oteller ve turizm şirketleri için alınan tedbirler hakkında görüşmeleri ele aldı. Telekonferansa katılan Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Erzurum'da faaliyet gösteren otelciler, seyahat acenteleri ve turizm şirketleri ile yapılan istişareler sonucunda sektörün içinde bulundukları sorunları ve istekleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a iletti.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığı telekonferansla Erzurum'da faaliyet gösteren sektörlerin istek ve içinde bulundukları sıkıntıları belirterek yine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kültür ve Turizm Müdürü Almaz, Covid-19 sebebi ile alınan tedbirler, Bu süreçte yine devam eden çalışmalardan olan yeni yapılan Erzurum Arkeoloji Müzesi, Yeni İl Halk Kütüphanesi, Kültür Merkezi, Tiyatro Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü binalarının son durumları hakkında bilgi verdi. Yapılan telekonferans yoluyla görüşen Kültür ve Turizm İl Müdürü Almaz, Bakanlık olarak alınan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamış olduğu tedbirlerin sektör tarafından olumlu karşılandığını ve ayrıca talep edilen ekstra isteklerini iletti. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansının salgın sonrası devreye girmesi ile Ramazan Bayramı ve sonrasında yani Mayıs ayı sonlarından itibaren Turizm sektörünün yeniden ivme kazanabileceğini açıkladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İl Kültür ve Turizm Müdürleriyle telekonferans sistemi ile görüştü - Haberler

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