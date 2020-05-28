Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "O güzel komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve tarihin her döneminde destanlar yazan bu milletin aziz şehitlerini, İstanbul'un fethinin 567'nci yılında minnet ve rahmetle anıyorum.

28.05.2020 22:44 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:49
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "O güzel komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve tarihin her döneminde destanlar yazan bu milletin aziz şehitlerini, İstanbul'un fethinin 567'nci yılında minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy, Twitter hesabından İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü dolayısıyla animasyonlu paylaşımda bulundu.
Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:
"Semalarında ebediyen yükselecek ezanların ilk adımı, kutlu bir müjdeydi fetih destanı. O güzel komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve tarihin her döneminde destanlar yazan bu milletin aziz şehitlerini, İstanbul'un fethinin 567'nci yılında minnet ve rahmetle anıyorum."
Hazreti Muhammed'in, "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." Hadis-i Şerifi ile başlayan animasyonda, Ebu Eyyüb el- Ensari, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin, karadan yürütülen gemiler, Bizans surlarına gedik açmada kullanılan "Şahi Topu", Bizans surlarına Osmanlı sancağını ilk diken Ulubatlı Hasan, fetih sonrası İstanbul'a giren Fatih Sultan Mehmet Han ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne gelen vatandaşların görüntüsü yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümünü kutladı

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Sultan Mehmet, mehmet ersoy, İstanbul, Güncel, Haber

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