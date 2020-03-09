Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile görüştü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesini görüştü.
09.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:33
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesini görüştü.
Bakan Ersoy, İzmir Ticaret Odasındaki görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Soyer ile projeyi detaylı şekilde değerlendirdiklerini aktardı.
Büyükşehir Belediyesinin turizm alanında yapmış olduğu çalışmaların projeye uygulanabilecek olan kısımlarını proje içerisine dahil edeceklerini aktaran Ersoy, "İzmir'in buraya, bu projenin İzmir'e katacağı ortak projeleri beraber değerlendireceğiz. Çok faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum." dedi.
Ersoy, projenin siyaset üstü olduğunu, Ege, İzmir ve Çeşme için çok faydalı olacağına inandıklarını ve herkesin görüşüne saygılı olduklarını vurguladı.
Tunç Soyer de güzel bir buluşma olduğunu belirterek, tüm projeyi dinlediklerini söyledi
Projenin İzmir ve Ege için son derece yararlı bir çalışma olacağına inandığını ifade eden Soyer, "Birlikte çalışma iradesi bizim için her şeyden önemli." diye konuştu.
Soyer, kent merkeziyle ilgili hazırladıkları projeyi de bakanlığa sunacaklarını sözlerine ekledi.
Bakan Ersoy, İzmir Ticaret Odasındaki görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Soyer ile projeyi detaylı şekilde değerlendirdiklerini aktardı.
Büyükşehir Belediyesinin turizm alanında yapmış olduğu çalışmaların projeye uygulanabilecek olan kısımlarını proje içerisine dahil edeceklerini aktaran Ersoy, "İzmir'in buraya, bu projenin İzmir'e katacağı ortak projeleri beraber değerlendireceğiz. Çok faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum." dedi.
Ersoy, projenin siyaset üstü olduğunu, Ege, İzmir ve Çeşme için çok faydalı olacağına inandıklarını ve herkesin görüşüne saygılı olduklarını vurguladı.
Tunç Soyer de güzel bir buluşma olduğunu belirterek, tüm projeyi dinlediklerini söyledi
Projenin İzmir ve Ege için son derece yararlı bir çalışma olacağına inandığını ifade eden Soyer, "Birlikte çalışma iradesi bizim için her şeyden önemli." diye konuştu.
Soyer, kent merkeziyle ilgili hazırladıkları projeyi de bakanlığa sunacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile görüştü
Manşet
Haberler
Haberler
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Haberler
İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı