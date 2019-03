Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "İznik'in Dünya Kalıcı Miras Listesine Girmesi İçin Ne Gerekiyorsa...

Kaynak: İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde restorasyon çalışmaları sonrasında çini müzesine çevrilen tarihi 1. Murat Hamamı'nın açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İznik'in dünya kalıcı miras listesine girmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.Bursa ziyaretlerine İznik gölü kenarındaki tarihi zenginlikleri ve çinisiyle meşhur İznik İlçesinden başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilçedeki kültür varlıklarını ziyaret edip, devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. 7 yıldır kapalı olan İznik Müzesi'nide gezen Bakan Ersoy, müzenin kısa sürede açılacağı müjdesini verdi. Ersoy, İznik Roma Tiyatrosu arkeolojik kazı alanı ve İznik surlarını da gezerek, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.Çini müzesinin açılış töreninde konuşan Ersoy, İznik'in turizm potansiyelini çok kısa bir dönemde yerli ve yabancı turistlere sunacaklarını söyledi. İznik ile ilgili bütün projeleri değerlendiklerini belirten Bakan Ersoy, "İznik, sadece İzniklilere ait değil. İznik gibi çok eski tarihi olan şehirler, bu tarz yerler Türkiye'nin markaları, değerleri. Bizim bunlara daha hızlı sahip çıkıp farklılıklarını ortaya çıkarmamız gerekiyor. İznik'in markalaşmış çinisi de var. İznik'in bütün bu özellikleriyle birlikte Bursa'nın da bir parçası olduğunu düşünecek olursak, çok ta doğru bir destinasyon yolu üzerinde. Turizm gelirlerini çok hızlı bir şekilde arttırabilecek bir şehir. Ayrıca UNESCO kalıcı dünya miras listesi ile ilgili çalışmaları da var. Biz de bakanlık olarak proje ve program desteğini vereceğiz. Bizim isteğimiz miras listesine Türkiye'den daha fazla eserlerin girmesi. Biliyorsunuz şu anda 18 tane var, 77 tane bekleyen dosyamız var. Yapılan protokol çerçevesinde her yıl bir tane sokabiliyoruz. İznik'in de bunlardan bir tanesi olması lazım. Hakediyor da zaten. Biz bakanlık olarak İznik'in hak ettiği değeri, İznik'in de bizim Türk turizmimize hak ettiği değeri vereceğini düşünüyoruz. ve çalışmalarımızı bu bağlamda geliştiriyoruz" diye konuştu.Açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş dta, İznik'in 4 medeniyete ev sahipliği yapmış bir açık hava müzesi olduğunu söyledi. Aktaş, "1. Murat Hamamı'nın 14. yüzyılın ikinci yarısı ile 16. asrın ilk yarısı arasında yapıldığı kabul ediliyor. Bu yapı 2006-2008 yılları arasında bizzat bakanlığımız tarafından restore edildi. 2015 yılında da büyükşehire devredildi. Burası etkinlik alanı olarak kullanılıyordu, lakin 6 ay önce burada gerçekleştirdiğimiz toplantıda, buranın çini müzesi olarak kullanılması konusunda karar almıştık. Gerekli tadilat yapıldı. İnşallah bundan sonra İznik'e katkı verecek" dedi.Büyükşehir Belediyesi başkanlığında kurulan 17 ilçenin de üye olduğu Turizmi Tanıtma Birliği'nin fuarlara katıldığını dile getiren Aktaş, "Senede 8-9 fuarımız var. Osman Sargın kardeşimiz çok iyi hizmet etti. Şimdi artık İznik'i turizmle öne çıkarma ve bunu şehir için bir kazanç haline getirmemiz gerekiyor. Yine bu konuda çok tecrübeli bir kardeşimiz Kaan Mehmet Ustalar, turizm eğitimi de almış ve bu işi icra ediyor. El birliği ile inşallah İznik'teki değişimi herkes görecektir. Gerek bazilika, gerek sur kapıları, gerekse de Roma tiyatromuz ve diğer tüm eserlerimiz, İznik'in her şeyden önemlisi yeni konsepte sakin şehir modunda çevredeki şehirlere tanıtılması için videolar hazırlanacaktır. Ayrıca şu an valimiz, belediye başkanımızın ve STK'larımızın da destek verdiği çok önemli bir projemiz var. Bursa markası ve turizm master planıyla alakalı. 17 ilçemizin tamamında değişik özellikler var. Biz biliyoruz, Bursa ticaret şehri, sanayi şehri, ama aynı zamanda çok ciddi bir turizm kültürüne sahip. Bütün bunları çerçeveleyerek, çok ciddi bir yol haritası belirleyerek Bursa'mızı bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz" diye konuştu. - BURSA