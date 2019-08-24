Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kapıkule'de gurbetçileri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçileri Kapıkule Sınır Kapısı'nda ziyaret etti.

Edirne programı kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ile Kapıkule Sınır Kapısı'na geçen Bakan Ersoy'u burada Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak karşıladı.

YTB Başkanı Eren, Bakan Ersoy'a sınırda YTB'nin sınır ötesinde ve sınır kapılarında kurduğu stantlarda, bir yandan yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşları karşılayıp uğurlarken diğer yandan da onlara, seyahatleri sırasında karşılaştıkları sorunları çözmede tercüme ve danışmanlık hizmeti vererek destek olduklarını anlattı.

Bakan Ersoy, çıkış işlemleri için gümrük sahasında bekleyen yurt dışında yaşayan Türklerle de sohbet etti.

Hacı Murat'ı Almanya'ya götürüyor

Bakan Ersoy, Sivas'tan 7 liraya aldığı ve 50 bin liralık modifiye sonrası yenilediği Murat 124'le seyahat eden Sivaslı Engin Yiğit'le konuştu.

Turkuaz renkli araç ile tek başına seyahat eden Yiğit, Murat 124 model aracın tutkunu olduğu için önemli bir para harcadığını söyledi.

Öte yandan sırada bekleyen pek çok gurbetçi Bulgaristan'ın yavaş alım yaptığından yakındı. Bakan Ersoy'a konuyla ilgili görüşme yapılmasını ve çözüm üretilmesini beklediklerini iletti.

Kapıkule'deki park modelinden memnuniyet aktarıldı

Bakan Ersoy daha sonra bu yıl Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla Kapıkule Sınır Kapısı yanına 45 dönüm üzerine yaptırılan park alanına hareket etti.

Burada gurbetçi vatandaşlara park alanından memnun olup olmadıklarını soran Bakan Ersoy, görüştüğü gurbetçilerden uygulamayla ilgili tebrik aldı.

Isparta'dan Almanya'ya ailesiyle yolculuk eden Mustafa İrep, park alanının muazzam olduğunu belirterek, alanın dinlenmiş halde yola devam etmelerine imkan sağlandığını belirtti.

Belçika'ya hareket eden Uğur Akkoyun da Bulgaristan'ın yavaş alım yaptığını, buna çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Bakan Ersoy, gurbetçilere çeşitli hediyeler de verdi.

"Bekleme süresini düşürecek yeni çalışmalar yapılacak"

Bakan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapıkule'nin Meksika'dan sonra dünyanın en büyük ve yoğun sınır kapısı olduğunu söyledi.

Ziyarette gurbetçi vatandaşların sorunlarını dinleme fırsatı da bulduklarını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz çok çalışma yaptı bu yıl rezervasyon ve park sistemine geçildi. YTB ikramlarda bulunuyor. Her sene uygulamalarımızı artıracağız, iyileştirme yapacağız. Kapıyı ne kadar rahatlatırsak rahatlatalım sonuçta başka bir devlete sınır geçişi yapılıyor, Bulgaristan aynı hızda yapamadığı için kuyruk ve birikim gurbetçilerimizin yoğun trafik oluşturduğu yaz aylarında oluyor.

Onlarla da trafiği rahatlatıcı hızlandırıcı çalışma yapacağız, burada beklemek zorunda olan gurbetçilerimizin de sırayla gelecekleri sistemler, yazılımlar üzerinde çalışacağız. Bulgaristan hükümetinin kapasitesine uyumlu bir geçiş sağlayabilirsek gurbetçilerimizin de bekleme süresini azaltmış oluruz."

Kaynak: AA