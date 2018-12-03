Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Konuk Bakanlarla Bir Arada

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, ev sahipliğini yaptığı 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı dolayısıyla Türkiye
'de bulunan yabancı konuklarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
, 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan yabancı konuklarla görüştü. Bakan Ersoy, mevkidaşları Tayland
Krallığı Turizm ve Spor Bakanı
Weerasak Kowsurat ve Karadağ
Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic'in yanı sıra Karadağ Turizm Bakan Yardımcısı Damir Davidovic ile bir araya geldi. Konuklarıyla turizm ve kültürel işbirliği çerçevesinde görüşmeler gerçekleştiren Ersoy'un özel kabullerinin yarın da sürmesi bekleniyor. - ANKARA
Mehmet Nuri
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:12