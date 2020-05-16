Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy normalleşme planlarını açıkladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, korona virüs (Kovid-19) salgınından yara alan Turizmi kurtarma planlarını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy normalleşme planlarını açıkladı
16.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:58
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, korona virüs (Kovid-19) salgınından yara alan Turizmi kurtarma planlarını açıkladı. Bakan Ersoy, yaz konserlerinin Temmuz ayında açılabileceğini belirtti.

Bodrum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmle ilgili açıklamalarda bulundu. Dış turizmden, iç turizme, uçak seferlerinden, yaz konserlerine kadar birçok soruyu cevaplayan Bakan Ersoy iç turizmi açacaklarını dış turizmin ise kademeli olarak açılacağını söyledi. Uçakların iç hat uçuşlarını kısa bir süre sonra açılacağını belirten Bakan Ersoy, dış hatların ise kademeli olarak açabileceklerini ifade etti. Yaz konserleri ile ilgili olarak ise Bakan Ersoy yaz konserlerinin Temmuz ayında başlayabileceğini sosyal mesafe kurallarına uyularak konserlerin olabileceğini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Nuri, Bodrum, Güncel, Haber

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