23.06.2019 12:05
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy oyunu kullandı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy oyunu kullandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nde oy kullandı.
Bakan Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı okula gelerek, 1136 numaralı sandıkta oyunu verdi.
Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Ersoy, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Seçimler, demokrasinin gereği. Aynı zamanda demokrasinin de bayramı. Bu bayram da inşallah huzurlu bir şekilde başladı. Başladığı gibi de huzurlu bir şekilde bitecek. Tüm İstanbullulara ve Türkiye 'ye hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy, oy kullanma işleminin ardından okulun bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.
Mehmet Nuri Ersoy ile aynı sandıkta, komedyen ve oyuncu Ceyhun Yılmaz da oy verdi.
Kaynak: AA
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