19 Kasım 2018 Pazartesi 16:11



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:11

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Turizm Meslek Lisesi öğrencileri 20 Nisan-20 Ekim tarihleri arasında okullar eğitimlerini anlaşmalı otellerde yapacaklar. Öğrenci, öğretmenleri ile uygulamalı eğitim görecekler. Stajyer maaşı alacaklar""'Gezen Sergi' adını verdiğimiz bu konsept İngiltere, Almanya ve Rusya'da devam ettirilecektir. Ayrıca gezen sergilerimiz vasıtasıyla gerçekleştirmekte olduğumuz tanıtım etkinliklerine zengin Türk mutfağının örnekleriyle bezenmiş gastronomik değerlerimizi de ekliyoruz"-Ersoy: "2018 yılı sonuna kadar restorasyonu tamamlanması planlanan vakıf eser sayısı yaklaşık 220 olup, 150 eserin de restorasyonlarının 2019 ve sonraki yıllarda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir"dedi.-Ersoy'un konu ile ilgili bilgi verdiği sırada CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 'restorasyonların orjinaline sadık kalınarak yapılmadığını iddia etti.AK parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm meslek Lisesi öğrencilerine yönelik olarak, "20 Nisan-20 Ekim tarihleri arasında okullar eğitimlerini anlaşmalı otellerde yapacaklar. Öğrenci, öğretmenleri ile uygulamalı eğitim görecekler. Stajyer maaşı alacaklar" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri'ne katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Ersoy, kazı çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, "2018'de tarihin belirli dönemlerine ışık tutacak, birçok yeni bilgi ve bulguyu dünya ile paylaşmamıza katkı sağlayacak 578 arkeolojik kazı ve araştırma çalışması gerçekleştirildi. Bunlardan bakanlar kurulu kararıyla başlatılan 153 kazı halihazırda sürmektedir.Kazı çalışmalarını kültürel değerinin yanında turizm açısından da önem arz eden bölgelerde, iklim koşullarını da dikkate alarak, 12 aya yaymayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemden itibaren üniversitelerimizle daha etkin işbirliğine gidilecektir. Öncelikle 20'ye yakın kazı alanında öğrencilerin arkeoloji - sanat tarihi gibi alan derslerini uygulamalı olarak görmeleri sağlanacak ve bu şekilde onları gelecekteki meslekleriyle bütünleştirecek bir modele geçilmiş olacaktır. Bu hafta itibariyle Türk üniversiteleri ve kazı başkanları tarafından yürütülen bölgelerdeki kazı başkanları ve üniversite rektörlerini Bakanlığımıza davet ettik. Öğrenciler kazı ile ilgili ders müfredatı kazı yerinde görecekler. Kazılardan bahsetmişken, halihazırda ABD'de Ohio Bowling Green State Üniversitesi'nde bulunan Zeugma Çingene Kızı Mozaiği parçalarının Kasım sonunda Gaziantep'e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini de burada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. 26 Kasım gibi Türk Hava Yolları uçağı ile mozaiğin parçalardı Türkiye'ye getirilecek" ifadelerini kullandı.Atatürk Kültür Merkezi'ne yönelik olarak Bakan Ersoy, "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin nitelik ve nicelik olarak geliştirilerek çağımızın gereksinimlerine uygun şekilde inşasını sağlamaktır. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin en kısa sürede hizmete girmesini teminen Kasım sonu itibarıyla ihale sürecini başlatacağız. Hedefimiz Şubat ayında temeli atacağımız bu büyük projeyi 2 yıl içinde tamamlamak" şeklinde konuştu.Bakanlığın Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını yurt dışında daha etkin tanıtmak amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyleyen Ersoy, "Önümüzdeki sene 'Japonya'da Türkiye Yılı' olacak. Bu vesileyle Tokyo ve Kyoto'da, Topkapı Sarayımızdaki Osmanlı ve İstanbul temalı eşsiz eserlerden oluşan devasa bir sergi gerçekleştirilecektir. Sonrasında ise 'Gezen Sergi' adını verdiğimiz bu konsept İngiltere, Almanya ve Rusya'da devam ettirilecektir. Ayrıca gezen sergilerimiz vasıtasıyla gerçekleştirmekte olduğumuz tanıtım etkinliklerine zengin Türk mutfağının örnekleriyle bezenmiş gastronomik değerlerimizi de ekliyoruz" dedi.Kütüphanelerin bazılarının Kıraathane anlayışı ile hazırlandığını ifade eden Ersoy, "Kütüphanelerimizin bazıları, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, Millet Kıraathanesi anlayışı ile hizmet vermeye başlamıştır. Hali hazırda 28 Millet Kıraathanesi hizmete sokulmuş olup, bu sayının sene sonuna kadar 30'a çıkartılması planlanmaktadır" şeklinde konuştu. .Sinema konusunda Ersoy, "Kültürel diplomasi ve ülke tanıtımı başta olmak üzere turizm, inşaat, tekstil gibi alanlarda da katma değer sağlayan ve 150'den fazla ülkeye ihraç edilerek bu alanda Amerika'dan hemensonra dünya ikinciliğine yükselen Türk Dizi Film Sektörü ise 350 milyon doların üzerinde ihracat hacmine erişmiştir. Bakanlık olarak verdiğimiz desteklerin yanında sinemanın kalbi olarak nitelenen İstiklal Caddesi'ndeki Atlas Pasajı'nda; Türk Sinemasına ait tarihi içerikli görsel - işitsel malzeme ve ekipmanlar ile film, kitap, bülten gibi malzemelerin derlenerek halkla buluşturulacağı, içerisinde kütüphane ve gala salonu gibi mekanları da barındıracak Türkiye Sinema Müzesi'ni kurmayı planlıyoruz. Bu yasa döneminde mevcut destek mekanizmalarını çeşitlendirecek, ülkemizi film turizmini merkezi haline getirecek ve film turizmi geliştirecek yeni sinema kanununun Meclisimize sunulmasının bekliyoruz" diye konuştu.Türk Hava Yolları ile imzaladıkları protokol uyarınca 'Direkt, THY ile imzaladığımız protokol ile "Direkt Turizm Hamlesi"ni hayata geçirdik.Bu doğrultuda, 2019 Nisan ayı itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir Havalimanlarına tarifeli uçuşlar başlatılacaktır. Bakanlığımız THY'nin bu uçuş noktalarını tanıtım ile destekleyecektir. Esasen önemli olan bu hatları açmak değil, açılmış hatların dolu ve karlı bir şekilde uçmasını sağlamaktır. Öncelikle yeni pazarlar olarak Çin başta olmak üzere Hindistan, Japonya, Güney Kore ile son yıllarda ivme kazanan siyasi ve ekonomik ilişkileri kültür ve turizm alanında da geliştirmek amacındayız. Sadece hizmet charter uçuşları yanı sıra tarifeli uçuşlar girdi. Hem tarifeli hem de business tarifeli uçuşlar yapacağız. 850 bin koltuk hedefimiz var. Bu sayı bir milyon bir milyon iki yüz bin rakamına çıkabilir" ifadelerini kullandı.Bakan Ersoy şöyle konuştu: "Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Turizm Meslek Liseleri sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek ve bu alandaki nitelikli insan gücünü yetiştirecek şekilde yapılandırılmaktadır. 20 Nisan-20 Ekim tarihleri arasında okullar eğitimlerini anlaşmalı otellerde yapacaklar. Öğrenci, öğretmenleri ile uygulamalı eğitim görecekler. Stajyer maaşı alacaklar. Küçük yaşta turizm eğitiminin öğrenciye katmak istiyoruz."2018 yılının üçüncü çeyreğini 32 milyon turist ile kapatan Türkiye'nin 40 milyon turist rakamına uluşacağını söyleyen Ersoy, "Önümüzdeki sene ise çok daha iyi bir turizm sezonu bizleri bekliyor. 2019 erken rezervasyon satışları geçen senenin çok üstünde rakamlarla başladı. Bu amaçla ülkemizdeki turizm yatırımlarını cazip hale getirecek hazırlıklarımızda sona geldik. Büyük ölçekli turizm yatırımlarına elverişli alanlarla ilgili planlama çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz" şeklinde konuştu.Vakıfların yaptığı restorasyonlardan bahseden Ersoy, "2018 yılı sonuna kadar restorasyonu tamamlanması planlanan vakıf eser sayısı yaklaşık 220 olup, 150 eserin de restorasyonlarının 2019 ve sonraki yıllarda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Son 16 yılda toplamda 5.250 eserin restorasyon veya onarımı yapılmıştır" diye konuştu.Ersoy, konu ile ilgili bilgi verdiği sırada CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, 'restorasyonların orjinaline sadık kalınarak yapılmadığını iddia etti. Bunun üzerine AK parti milletvekilleri Gürer'e karşılık verdi. AK parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.