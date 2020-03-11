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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm talebi nisan sonuna ertelenmeli

Bakan Ersoy, "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor" dedi.

11.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:46
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm talebi nisan sonuna ertelenmeli
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, otellere, yaz sezonu başlangıcını bu sene mart sonu değil nisan sonu olarak planlamalarını önerdiklerini bildirdi.

Bakan Ersoy, "15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor" dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : mehmet ersoy, Dünya

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