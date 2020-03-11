Kültür ve Turizm Bakanı eşi Pervin Ersoy Tarihi Kayseri Kalesi'ni gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı eşi Pervin Ersoy Tarihi Kayseri Kalesi'ni gezdi Pervin Ersoy korona virüsü nedeniyle tokalaşmadı Kültür ve Turizm Bakanı eşi Pervin Ersoy: "Koronavirüsünden dolayı el sıkışmayacağım" "Nasıl ki Mevlanamızı Konya'yla anıyorsak Kayserimizi de Mimar Sinan'la anmalıyız" Kültür...
11.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:04
Kültür ve Turizm Bakanı eşi Pervin Ersoy Tarihi Kayseri Kalesi'ni gezdiPervin Ersoy korona virüsü nedeniyle tokalaşmadıKültür ve Turizm Bakanı eşi Pervin Ersoy: "Koronavirüsünden dolayı el sıkışmayacağım""Nasıl ki Mevlanamızı Konya'yla anıyorsak Kayserimizi de Mimar Sinan'la anmalıyız"
KAYSERİ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberindekilerle birlikte tarihi Kayseri Kalesi'ni gezdi. Ersoy, kendisini karşılayanlara "Virüs nedeniyle tokalaşmayacağım" dedi. Kayseri ziyaretleri kapsamında Tarihi Kayseri Kalesi'ne gelen Pervin Ersoy ve beraberindekileri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı karşıladı. Mehter takımı tarafından verilen kısa konserin ardından Ersoy, kale hakkında bilgiler aldı. Kalenin içini gezen Ersoy ve beraberindekiler, müzedeki eserleri de inceledi. Pervin Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada; "Kayseri'yi çok büyük bir heyecanla bekliyorduk ekip olarak. Gelir gelmez de çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Buraları görmekle Osmanlı'dan kalan yerleri, bu duygusunu hissetmek inanılmaz keyifli. Mehteran takımının şarkılarını bize dinletmesi onların Türküleriyle gerçekten çok duygulandık. Daha yeni başlıyoruz Kayseri'yi gezmeye. Çok güzel yerlerini göreceğiz. Şehir zaten başlı başına çok kendine özgü bir şehir olduğunu biliyorum. Fakat üzerine özellikle basılması gereken en önemli şeylerden birinin de Mimar Sinan olduğunu biliyorum. Nasıl ki Mevlanamızı Konya'yla anıyorsak Kayserimizi de Mimar Sinan'la anmalıyız. Bunu daha çok duyurmalıyız. Biz de elimizden geleni yapacağız. Çok keyifli ve güzel bir gezi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.Virüs nedeniyle el sıkışmadıÖte yandan Tarihi Kayseri Kalesi'ni gezen Pervin Ersoy, kendisini karşılayanlara; "Koronavirisünden dolayı el sıkışmayacağım haberiniz olsun. Sayın hanımefendinin de isteği bu doğrultuda" dedi. Ersoy, bir süre sohbet ettikten sonra müzeye geçti. Ersoy ve beraberindekilere Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti.
KAYSERİ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberindekilerle birlikte tarihi Kayseri Kalesi'ni gezdi. Ersoy, kendisini karşılayanlara "Virüs nedeniyle tokalaşmayacağım" dedi. Kayseri ziyaretleri kapsamında Tarihi Kayseri Kalesi'ne gelen Pervin Ersoy ve beraberindekileri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı karşıladı. Mehter takımı tarafından verilen kısa konserin ardından Ersoy, kale hakkında bilgiler aldı. Kalenin içini gezen Ersoy ve beraberindekiler, müzedeki eserleri de inceledi. Pervin Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada; "Kayseri'yi çok büyük bir heyecanla bekliyorduk ekip olarak. Gelir gelmez de çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Buraları görmekle Osmanlı'dan kalan yerleri, bu duygusunu hissetmek inanılmaz keyifli. Mehteran takımının şarkılarını bize dinletmesi onların Türküleriyle gerçekten çok duygulandık. Daha yeni başlıyoruz Kayseri'yi gezmeye. Çok güzel yerlerini göreceğiz. Şehir zaten başlı başına çok kendine özgü bir şehir olduğunu biliyorum. Fakat üzerine özellikle basılması gereken en önemli şeylerden birinin de Mimar Sinan olduğunu biliyorum. Nasıl ki Mevlanamızı Konya'yla anıyorsak Kayserimizi de Mimar Sinan'la anmalıyız. Bunu daha çok duyurmalıyız. Biz de elimizden geleni yapacağız. Çok keyifli ve güzel bir gezi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.Virüs nedeniyle el sıkışmadıÖte yandan Tarihi Kayseri Kalesi'ni gezen Pervin Ersoy, kendisini karşılayanlara; "Koronavirisünden dolayı el sıkışmayacağım haberiniz olsun. Sayın hanımefendinin de isteği bu doğrultuda" dedi. Ersoy, bir süre sohbet ettikten sonra müzeye geçti. Ersoy ve beraberindekilere Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kültür ve Turizm Bakanı eşi Pervin Ersoy Tarihi Kayseri Kalesi'ni gezdi
Etiketler : mehmet ersoy, Kayseri, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Haberler
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Haberler
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Haberler
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Haberler
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı