- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " İngiltere bacağının Türkiye 'deki yolcu sayısı 21 bin civarında"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:"Eğer Almanya'da operasyon durdurma kararı alırsa Türkiye'de bulunan 21 bin civarı yolcu sayısı 40 bin civarında olacak. Buna Nordic ve Rusya'da eklenirse 80 bini bulacak"ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İngiltere bacağının Türkiye'deki yolcu sayısı 21 bin civarında. 48 saat içinde Almanya bölümüyle ilgili durum netleşecek ve daha sonra Nordic ve Rusya için durum netlik kazanacak. Biz Almanya bölümüyle devamlı görüşme halindeyiz. Eğer Almanya'da operasyon durdurma kararı alırsa Türkiye'de bulunan 21 bin civarı yolcu sayısı 40 bin civarında olacak. Buna Nordic ve Rusya'da eklenirse 80 bini bulacak" dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol töreninin ardından; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere operasyonlarını durdurma kararı alan İngiliz havayolu şirketi "Thomas Cook" şirketi ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 178 yıllık bir geçmişi olan İngiliz havayolu şirketi 'Thomas Cook'un iflas kararı hakkında, "Dün gece itibariyle dünyanın en büyük tur operatörlerinden biri olan Thomas Cook, kısmi olarak iflas açıklamasında bulundu. İlk etapta İngiltere bölümüne kayyum atandı ve operasyonlarını durdurdu. Şu anda operasyon İngiltere'yle sınırlı. İngiltere bacağının Türkiye'deki yolcu sayısı 21 bin civarında. Bugün itibariyle yolcuların ATOL'e devri söz konusu. ATOL, şu an uçak göndermeye başladı. İlk uçağını bugün gönderdi. Yolcularını yavaş yavaş çekmeye başlıyor ve birkaç hafta içerisinde yolcuların tamamını geri çekecekler. Bundan sonra operasyonun nasıl gelişeceğini biz de izleyeceğiz. Yönetim Kurulu'nda bir toplantı vardı. Biz de bu toplantıyı izledik. Saat 05.00'de İngiltere bacağının kurtarılamayacağı anlaşılınca bu karar alındı. Thomas Cook'un operasyonları İngiltere'yle sınırlı değil; Almanya, Nordic ve Rusya bölümleri de var. 48 saat içinde Almanya bölümüyle ilgili durum netleşecek ve daha sonra Nordic ve Rusya için durum netlik kazanacak. Biz Almanya bölümüyle devamlı görüşme halindeyiz. Eğer Almanya'da operasyon durdurma kararı alırsa Türkiye'de bulunan 21 bin civarı yolcu sayısı 40 bin civarında olacak. Buna Nordic ve Rusya'da eklenirse 80 bini bulacak" ifadelerini kullandı.Ersoy, her ülkenin kendi anlaşması olduğunu söylerek, şirketin iflasından sonraki tüm ödemeleri İngiltere Kamu Otoritesi'nin karşıladığını söyledi. Ersoy, "Tabii her ülkenin kendi mevzuatı var. İnşallah, İngiltere'yle sınırlı kalır. İlk etapta bizim önceliğimiz; yabancı misafirlerin fazla rahatsızlık çekmeden kendi ülkelerine dönmeleri. Özellikle İngiltere misafirleri çok önemli. Biliyorsunuz ki 2016 krizinde İngiliz turistler Türkiye'ye desteklerini eksik etmemişlerdi. Çok yoğun bir şekilde gelmeye devam etmişlerdi ve biz turizmciler olarak özellikle İngiliz misafirler konusunda aynı hassasiyeti yapmamız gerekiyor. İlgili otellere de gerekli uyarıları yapıyoruz. 22 Eylül dahil giriş yapmış olan İngiliz Thomas Cook'un misafirleri ATOL garantisi altında, bu yolculardan herhangi bir şekilde ücret alınmayacak. Bu kurala uymayanlar hakkında yasal süreç devreye girecek bunu belirttik. Önemli olan misafirleri ilk etapta en hızlı ve en huzurlu şekilde ülkelerine dönmesini sağlamak olacak" şeklinde konuştu.Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'la da konuyla ilgili görüşmeler yaptığını söyleyen Ersoy, gerekli çalışmalara başladıklarının altını çizdi. Ersoy, "Gece yarısı Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'la bir telekonferans yaptık. Kendisi Perşembe günü Türkiye'ye dönüş yapıyor. Perşembe günü de zaten Thomas Cook'un global çaptaki durumu netleşeceği için acil bir kredi çalışması hazırlayacağız. Çok kısa bir sürede hayata geçirip sektörün kullanımına açacağız. Şu ana kadar çok büyük bir aksilik yaşanmadı. Thomas Cook'un Türkiye'de sezon içinde 700 bin civarında yolcusu vardı. Önümüzdeki sezonda bir tehlike arz eder mi, yeri doldurulur. Keşke hiç yaşanmasaydı ama sezon sonuna gelmesi bu durumun toparlanma için süre tanıyor. Bundan sonra Türkiye tanıtımlarında münferit tanıtımlara önem vererek, hazırladığımız planlar doğrultusunda arz güvenliğini sağlamaya başlayacağız. Bütün çalışmalarımızı tamamladık. 27 Eylül'de açıklayacağımız 2023 Turizm Stratejilerinde ağırlıklı olarak buna ağırlık vereceğiz" diye konuştu.