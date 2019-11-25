Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin kökenli kültür varlıklarını iade etti

ANKARA - Kültür Turizm Bakanlığı, Tang Hanedanı devrine ait bir tapınaktaki freskin parçası ve Sui Hanedanı devrine ait bir mezardan çıkarılmış figürü Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li'e teslim etti. Teslim törenine Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li katıldı.Törende bir konuşma yapan Bakan Ersoy şu ifadeleri kullandı: "Kültür varlıklarımız geçmişimizi aydınlatan taşıdıkları sanatsal değerlerin yanı sıra bilim hayatına katkıları olan büyük eserlerdir. Bu eserler bilimsel ve sanatsal açıdan tüm insanlığın ortak değerleri olarak görülmektedir. Ancak bu eserlerin mülkiyetinin onları korumakla sorumlu olduğu devletlerde olduğunu ve bu mülkiyet hakkına karşı gelinmesinin hem hukuk hem etik dışı olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Bilindiği üzere Çin Halk Cumhuriyeti bir çok alanda iş birliği bulunmaktadır. Kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi de bu alanlardan biridir. Her iki ülkede kültür varlıkların kanunsuz ithal ihraç ve mülkiyet transferlerinin önlenmesiyle ilgili alınacak tedbirlere ilişkin 1970 UNESCO sözleşmesinin tarafıdır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2009 yılında kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi için ikili anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmanın 10'uncu yılına denk gelen ve bugün hep birlikte olmamıza vesile olan konu ise hepimizin için mutluluk kaynağıdır."Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li ise burada yaptığı konuşmada Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.Konuşmalardan sonra karşılıklı imzalar atılarak eserler teslim edildi.Tang Hanedanı devrine (Milattan sonra 618- 907) ait bir tapınaktaki freskin parçası ve Sui Hanedanı devrine (Milattan sonra 557-618) ait bir mezardan çıkarılmış figür olduğu tespit edildi. Eserlerin, bu tapınak ve mezardan çalındığının tespit edildiği, eserlerin özellikleri ve zamanlarına bakıldığında Ankara, Çin'den ve Hong Kong'a yasal bir şekilde taşınmalarının mümkün olmadığı bildirilmiş ve iadesi talep edilmiştir.

Kaynak: İHA