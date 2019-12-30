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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aziz milletimin yeni yılını kutlar, 2020'nin tüm insanlık için huzurlu, bereketli, hak ve adaletin tecelli ettiği, savaşların son bulduğu, kan ve gözyaşının dindiği bir yıl olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

30.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:02 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yeni yıl mesajı Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aziz milletimin yeni yılını kutlar, 2020'nin tüm insanlık için huzurlu, bereketli, hak ve adaletin tecelli ettiği, savaşların son bulduğu, kan ve gözyaşının dindiği bir yıl olmasını dilerim." ifadesini kullandı.
Ersoy, yayımladığı yeni yıl mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde omuz omuza, güçlü ve lider Türkiye hedefine kararlılıkla yürüdükleri bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.
Türkiye'nin her alanda yükselirken, üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle, kültür ve turizm alanında büyük icraatlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:
"2018'de olduğu gibi 2019'u da rekorlarla sonlandırdık. Şimdi bir kez daha başardıklarımızı başlangıç kabul edip, yeni yılda da aynı yolda kararlılıkla yürümeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin layık olduğu, refah ve huzur içindeki yarınları inşa etme yolunda attığımız her adımda irademiz mutlak, başaracağımıza olan inancımız tamdır. Aziz milletimin yeni yılını kutlar, 2020'nin tüm insanlık için huzurlu, bereketli, hak ve adaletin tecelli ettiği, savaşların son bulduğu, kan ve gözyaşının dindiği bir yıl olmasını dilerim."

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Kaynak: AA

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